the face of sarcasm (KAPPA) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.0059343$ 0.0059343 $ 0.0059343 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.39% Prijswijziging (1D) -0.23% Prijswijziging (7D) -31.29% Prijswijziging (7D) -31.29%

the face of sarcasm (KAPPA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KAPPA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KAPPA hoogste prijs aller tijden is $ 0.0059343, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KAPPA met +0.39% veranderd in het afgelopen uur, -0.23% in de afgelopen 24 uur en -31.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

the face of sarcasm (KAPPA) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 28.18K$ 28.18K $ 28.18K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 28.18K$ 28.18K $ 28.18K Circulerende voorraad 668.81M 668.81M 668.81M Totale voorraad 668,811,165.327707 668,811,165.327707 668,811,165.327707

De huidige marktkapitalisatie van the face of sarcasm is $ 28.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KAPPA is 668.81M, met een totale voorraad van 668811165.327707. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.18K.