De live the face of sarcasm prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime KAPPA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KAPPA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live the face of sarcasm prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime KAPPA naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de KAPPA prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

the face of sarcasm (KAPPA) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er KAPPA verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De KAPPA hoogste prijs aller tijden is $ 0.0059343, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is KAPPA met +0.39% veranderd in het afgelopen uur, -0.23% in de afgelopen 24 uur en -31.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

De huidige marktkapitalisatie van the face of sarcasm is $ 28.18K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van KAPPA is 668.81M, met een totale voorraad van 668811165.327707. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.18K.

the face of sarcasm (KAPPA) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van the face of sarcasm naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van the face of sarcasm naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van the face of sarcasm naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van the face of sarcasm naar USD $ 0.

Wat is the face of sarcasm (KAPPA)?

The face of sarcasm ($KAPPA) is the ultimate memecoin homage to the iconic “Kappa” emote—the undisputed face of internet irony and Twitch trolling. Born on Solana by the $MANEKI team (who previously lit up the Solana meme scene), $KAPPA is cheeky, irreverent, and unapologetically playful But this isn’t just a price play—it’s a movement. $KAPPA aims to fuel meme culture by tipping creators, rewarding sardonic wit, and uniting a community as sharp as its smirk. It’s raw, unfiltered fun with an edge—where trolling is greeted with tokens, and sarcasm gets its currency. Whether you’re a Twitch OG dropping Kappa in chat or a crypto newcomer looking for something with real personality, “the face of sarcasm” $KAPPA is the satirical anthem of blockchain meme life.

Mensen vragen ook: Andere vragen over the face of sarcasm (KAPPA)

Hoeveel is the face of sarcasm (KAPPA) vandaag waard?
De live KAPPA prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige KAPPA naar USD prijs?
De huidige prijs van KAPPA naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van the face of sarcasm?
De marktkapitalisatie van KAPPA is $ 28.18K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van KAPPA?
De circulerende voorraad van KAPPA is 668.81M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van KAPPA?
KAPPA bereikte een ATH-prijs van 0.0059343 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van KAPPA?
KAPPA zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van KAPPA?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van KAPPA is -- USD.
Zal KAPPA dit jaar hoger gaan?
KAPPA kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de KAPPA prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
