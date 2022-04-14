THE EAR STAYS ON (EAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in THE EAR STAYS ON (EAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

THE EAR STAYS ON (EAR) Informatie After the attempted assassination of Donald trump. EAR the meme coin was launched on pump fun and subsequently taken over by the community. The coin reflects the the amazing strength of his ear, and how THE EAR STAYS ON after being struck by a bullet. The project was launched the same day from pump fun, the dev burned his supply of 10m tokens and allowed the community to take it over. within the first 24 hrs EAR seen 80m+ volume reached ath of 29m and 9000 holders Officiële website: https://theearstayson.xyz/ Koop nu EAR!

THE EAR STAYS ON (EAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor THE EAR STAYS ON (EAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 42.82K $ 42.82K $ 42.82K Totale voorraad: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Circulerende voorraad: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 42.82K $ 42.82K $ 42.82K Hoogste ooit: $ 0.00238649 $ 0.00238649 $ 0.00238649 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over THE EAR STAYS ON (EAR) prijs

THE EAR STAYS ON (EAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van THE EAR STAYS ON (EAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal EAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel EAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van EAR begrijpt, kun je de live prijs van EAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van EAR Wil je weten waar je EAR naartoe gaat? Onze EAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van EAR token!

