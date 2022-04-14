The DUB Token (DUB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The DUB Token (DUB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The DUB Token (DUB) Informatie The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain. The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain. Officiële website: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Whitepaper: https://the-dub-token.gitbook.io/the-dub-token Koop nu DUB!

The DUB Token (DUB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The DUB Token (DUB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 118.69K $ 118.69K $ 118.69K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 356.39M $ 356.39M $ 356.39M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 333.04K $ 333.04K $ 333.04K Hoogste ooit: $ 0.00245314 $ 0.00245314 $ 0.00245314 Laagste ooit: $ 0.00030805 $ 0.00030805 $ 0.00030805 Huidige prijs: $ 0.00033505 $ 0.00033505 $ 0.00033505 Meer informatie over The DUB Token (DUB) prijs

The DUB Token (DUB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The DUB Token (DUB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DUB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DUB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DUB begrijpt, kun je de live prijs van DUB token verkennen!

Prijsvoorspelling van DUB Wil je weten waar je DUB naartoe gaat? Onze DUB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DUB token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!