The DUB Token (DUB) Tokenomie
The DUB Token (DUB) Informatie
The DUB Token is a community-centric project that aims to move from MemeFI to Blue Chip. The project focuses on acquiring liquidity pools for farming in order to consistently provide ROI to DUB token holders by providing buy pressure over time. Ultimately, the goal is to become a "index fund" of reputable crypto projects that are primarily built on Base chain to start, eventually aiming to acquire positions cross-chain.
The DUB Token (DUB) Tokenomieen prijsanalyse
Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The DUB Token (DUB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.
The DUB Token (DUB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases
Inzicht in de tokenomie van The DUB Token (DUB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.
Kerncijfers en hoe ze worden berekend:
Totale voorraad:
Het maximum aantal DUB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.
Circulerende voorraad:
Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.
Maximale voorraad:
De harde limiet op hoeveel DUB tokens er in totaal kunnen bestaan.
FDV (volledig verwaterde waardering):
Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.
Inflatiepercentage:
Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.
Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?
Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.
Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.
Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.
Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.
Disclaimer
De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.