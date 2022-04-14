The Dons (DONS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Dons (DONS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Dons (DONS) Informatie Welcome to $DONS, the ultimate meme token for the crypto community! $DONS is a fun and exciting way to participate in the world of cryptocurrency while also showing off your love for memes. With $DONS, you can enjoy all the benefits of a decentralized currency while also sharing laughs and good vibes with other investors. Welcome to $DONS, the ultimate meme token for the crypto community! $DONS is a fun and exciting way to participate in the world of cryptocurrency while also showing off your love for memes. With $DONS, you can enjoy all the benefits of a decentralized currency while also sharing laughs and good vibes with other investors. Officiële website: https://thedons.vip/ Whitepaper: https://thedons.vip/#story Koop nu DONS!

The Dons (DONS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Dons (DONS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (volledig verwaterde waardering): $ 424.60K $ 424.60K $ 424.60K Hoogste ooit: $ 0.00123335 $ 0.00123335 $ 0.00123335 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00004243 $ 0.00004243 $ 0.00004243 Meer informatie over The Dons (DONS) prijs

The Dons (DONS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Dons (DONS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal DONS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel DONS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van DONS begrijpt, kun je de live prijs van DONS token verkennen!

Prijsvoorspelling van DONS Wil je weten waar je DONS naartoe gaat? Onze DONS prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van DONS token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!