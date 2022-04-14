The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The dev is an Ape (APEDEV), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The dev is an Ape (APEDEV) Informatie Welcome to $Apedev , the only meme coin where our dev is quite literally an ape. No, really—we handed the keys to our resident primate and told him to go bananas on Solana. Don't expect fancy tech lingo or a roadmap; our roadmap is whatever banana peel our dev slips on next. Apedev isn't just a project; it's an adventure. We're here to remind the world that crypto should be fun, unpredictable, and maybe a bit wild. With our ape dev at the helm, expect swinging volatility, meme magic, and all the vibes that make Web3 what it is. We're 100% community-driven (partially because the dev can't type more than three words at a time). Join us, grab some bananas, and let's see where this jungle leads! Officiële website: https://apedev.tech/

The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The dev is an Ape (APEDEV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 21.21K $ 21.21K $ 21.21K Totale voorraad: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Circulerende voorraad: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 21.21K $ 21.21K $ 21.21K Hoogste ooit: $ 0.00101993 $ 0.00101993 $ 0.00101993 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over The dev is an Ape (APEDEV) prijs

The dev is an Ape (APEDEV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The dev is an Ape (APEDEV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal APEDEV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel APEDEV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van APEDEV begrijpt, kun je de live prijs van APEDEV token verkennen!

Prijsvoorspelling van APEDEV Wil je weten waar je APEDEV naartoe gaat? Onze APEDEV prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van APEDEV token!

