The Dev is a Baby (BBYDEV) Informatie The project is a token launched on Pump.fun by my baby. The community is rallying around the young baby dev in hopes that he can have a successful future, becoming the owner of 1 whole Bitcoin and beyond. The current Guinness Book of World Record's record holder for youngest millionaire is held by Jackie Coogan from the 1920s. Some members are hoping to make baby dev steal the record. 2.5% of the supply is locked away in his ledger. Officiële website: https://bbydev.xyz

The Dev is a Baby (BBYDEV) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Dev is a Baby (BBYDEV), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 11.81K $ 11.81K $ 11.81K Totale voorraad: $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M Circulerende voorraad: $ 932.33M $ 932.33M $ 932.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 11.81K $ 11.81K $ 11.81K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over The Dev is a Baby (BBYDEV) prijs

The Dev is a Baby (BBYDEV) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Dev is a Baby (BBYDEV) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal BBYDEV tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel BBYDEV tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van BBYDEV begrijpt, kun je de live prijs van BBYDEV token verkennen!

