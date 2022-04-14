The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Corgi of PolkaBridge (CORGIB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Informatie CORGIB is not just a Meme coin, but also an NFT Marketplace where users can create NFT memes and trade on the Marketplace. CORGIB is a community product of PolkaBridge, aims to give fairlaunch and to bring value to PBR investors. Officiële website: https://corgib.polkabridge.org/

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Corgi of PolkaBridge (CORGIB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 36.46K $ 36.46K $ 36.46K Totale voorraad: $ 54.00T $ 54.00T $ 54.00T Circulerende voorraad: $ 30.66T $ 30.66T $ 30.66T FDV (volledig verwaterde waardering): $ 64.22K $ 64.22K $ 64.22K Hoogste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) prijs

The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Corgi of PolkaBridge (CORGIB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CORGIB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CORGIB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CORGIB begrijpt, kun je de live prijs van CORGIB token verkennen!

