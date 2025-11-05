The book of SOL (SCRIPT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) +0.08% Prijswijziging (7D) -21.61% Prijswijziging (7D) -21.61%

The book of SOL (SCRIPT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SCRIPT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SCRIPT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SCRIPT met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.08% in de afgelopen 24 uur en -21.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The book of SOL (SCRIPT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 57.01K$ 57.01K $ 57.01K Circulerende voorraad 699.94M 699.94M 699.94M Totale voorraad 699,941,488.409202 699,941,488.409202 699,941,488.409202

De huidige marktkapitalisatie van The book of SOL is $ 57.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SCRIPT is 699.94M, met een totale voorraad van 699941488.409202. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 57.01K.