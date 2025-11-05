BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live The book of SOL prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SCRIPT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SCRIPT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live The book of SOL prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime SCRIPT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SCRIPT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SCRIPT

SCRIPT Prijsinformatie

Wat is SCRIPT

SCRIPT officiële website

SCRIPT tokenomie

SCRIPT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

The book of SOL logo

The book of SOL Prijs (SCRIPT)

Niet genoteerd

1 SCRIPT naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
The book of SOL (SCRIPT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:51:15 (UTC+8)

The book of SOL (SCRIPT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.08%

-21.61%

-21.61%

The book of SOL (SCRIPT) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er SCRIPT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SCRIPT hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SCRIPT met -- veranderd in het afgelopen uur, +0.08% in de afgelopen 24 uur en -21.61% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The book of SOL (SCRIPT) Marktinformatie

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

--
----

$ 57.01K
$ 57.01K$ 57.01K

699.94M
699.94M 699.94M

699,941,488.409202
699,941,488.409202 699,941,488.409202

De huidige marktkapitalisatie van The book of SOL is $ 57.01K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SCRIPT is 699.94M, met een totale voorraad van 699941488.409202. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 57.01K.

The book of SOL (SCRIPT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van The book of SOL naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van The book of SOL naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van The book of SOL naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van The book of SOL naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+0.08%
30 dagen$ 0-54.29%
60 dagen$ 0-71.23%
90 dagen$ 0--

Wat is The book of SOL (SCRIPT)?

$SCRIPT is a narrative-driven meme coin built on the Solana blockchain, blending crypto culture, storytelling, and community into a singular digital movement. Branded as The Book of Sol, SCRIPT isn’t just a token — it’s a cult-like ecosystem that chronicles the rise of the greatest meme coins on Solana through lore, characters, and on-chain rituals.

Designed to reward belief, creativity, and participation, SCRIPT features:

30% of the total supply burned on launch to signal long-term commitment

20% of the supply locked for 6 months to build trust and deter short-term speculation

A 69-piece NFT collection of Disciples, granting holders Early Contract Access (ECA) and rewards from the liquidity pool

Rich crypto lore built around "Solly," the prophet, and his disciples (e.g., Popcat, WIF, GigaChad, Alchemist AI)

No presale, no dev wallet allocations — fully decentralized and community-driven

SCRIPT aims to serve as both a cultural archive and a launchpad for community-backed meme coin projects on Solana.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

The book of SOL (SCRIPT) hulpbron

Officiële website

The book of SOL Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal The book of SOL (SCRIPT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je The book of SOL (SCRIPT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor The book of SOL te bekijken.

Bekijk nu de The book of SOL prijsvoorspelling !

SCRIPT naar lokale valuta's

The book of SOL (SCRIPT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van The book of SOL (SCRIPT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SCRIPT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over The book of SOL (SCRIPT)

Hoeveel is The book of SOL (SCRIPT) vandaag waard?
De live SCRIPT prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SCRIPT naar USD prijs?
De huidige prijs van SCRIPT naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van The book of SOL?
De marktkapitalisatie van SCRIPT is $ 57.01K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SCRIPT?
De circulerende voorraad van SCRIPT is 699.94M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SCRIPT?
SCRIPT bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SCRIPT?
SCRIPT zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van SCRIPT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SCRIPT is -- USD.
Zal SCRIPT dit jaar hoger gaan?
SCRIPT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SCRIPT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:51:15 (UTC+8)

The book of SOL (SCRIPT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,614.89
$103,614.89$103,614.89

+0.41%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,389.07
$3,389.07$3,389.07

-3.36%

Solana logo

Solana

SOL

$159.88
$159.88$159.88

-0.99%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1026
$1.1026$1.1026

+47.50%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,614.89
$103,614.89$103,614.89

+0.41%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,389.07
$3,389.07$3,389.07

-3.36%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2698
$2.2698$2.2698

-0.53%

Solana logo

Solana

SOL

$159.88
$159.88$159.88

-0.99%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16638
$0.16638$0.16638

+1.49%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03193
$0.03193$0.03193

+27.72%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00912
$0.00912$0.00912

+21.60%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00824
$0.00824$0.00824

+26.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2205
$0.2205$0.2205

+341.00%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2376
$0.2376$0.2376

+262.74%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046968
$0.0000000046968$0.0000000046968

+235.43%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008897
$0.000008897$0.000008897

+133.08%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$181.19
$181.19$181.19

+120.23%