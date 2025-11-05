The Bonk Prophecy (PROPHECY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00156111$ 0.00156111 $ 0.00156111 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.09% Prijswijziging (1D) -2.36% Prijswijziging (7D) -22.33% Prijswijziging (7D) -22.33%

The Bonk Prophecy (PROPHECY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er PROPHECY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De PROPHECY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00156111, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is PROPHECY met +0.09% veranderd in het afgelopen uur, -2.36% in de afgelopen 24 uur en -22.33% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Bonk Prophecy (PROPHECY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 16.50K$ 16.50K $ 16.50K Circulerende voorraad 954.21M 954.21M 954.21M Totale voorraad 954,207,095.36806 954,207,095.36806 954,207,095.36806

De huidige marktkapitalisatie van The Bonk Prophecy is $ 16.50K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van PROPHECY is 954.21M, met een totale voorraad van 954207095.36806. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 16.50K.