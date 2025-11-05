BeursDEX+
De live The Bitcoin Mascot prijs vandaag is 0.00262952 USD. Volg realtime BITTY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de BITTY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over BITTY

BITTY Prijsinformatie

Wat is BITTY

BITTY officiële website

BITTY tokenomie

BITTY Prijsvoorspelling

The Bitcoin Mascot Prijs (BITTY)

1 BITTY naar USD live prijs:

$0.00262952
$0.00262952
+7.70%1D
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
The Bitcoin Mascot (BITTY) live prijsgrafiek
The Bitcoin Mascot (BITTY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
24u laag
24u hoog

+2.75%

+7.79%

-22.95%

-22.95%

The Bitcoin Mascot (BITTY) real-time prijs is $0.00262952. De afgelopen 24 uur werd er BITTY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00209374 en een hoogtepunt van $ 0.00262649, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BITTY hoogste prijs aller tijden is $ 0.0200771, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002153 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BITTY met +2.75% veranderd in het afgelopen uur, +7.79% in de afgelopen 24 uur en -22.95% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Marktinformatie

--
----

De huidige marktkapitalisatie van The Bitcoin Mascot is $ 2.62M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BITTY is 999.35M, met een totale voorraad van 999345715.254891. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.62M.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van The Bitcoin Mascot naar USD $ +0.00019014.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van The Bitcoin Mascot naar USD $ -0.0015896395.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van The Bitcoin Mascot naar USD $ -0.0022276899.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van The Bitcoin Mascot naar USD $ +0.0025582970747852259.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00019014+7.79%
30 dagen$ -0.0015896395-60.45%
60 dagen$ -0.0022276899-84.71%
90 dagen$ +0.0025582970747852259+3,591.96%

Wat is The Bitcoin Mascot (BITTY)?

Bitty is the forgotten Bitcoin mascot living on the official website since 2015 https://bitcoin.org/en/bitcoin-for-businesses (scroll down to see him pop out!) The BITTY token is not affiliated with Bitcoin.org but pays tribute to the iconic mascot. Its goal is to foster community engagement, education, and playful interaction around Bitcoin culture. By combining the symbolic character with a digital token, Bitty bridges the gap between serious blockchain technology and lighthearted community creativity.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

The Bitcoin Mascot (BITTY) hulpbron

Officiële website

The Bitcoin Mascot Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal The Bitcoin Mascot (BITTY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je The Bitcoin Mascot (BITTY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor The Bitcoin Mascot te bekijken.

Bekijk nu de The Bitcoin Mascot prijsvoorspelling !

BITTY naar lokale valuta's

The Bitcoin Mascot (BITTY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van The Bitcoin Mascot (BITTY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van BITTY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over The Bitcoin Mascot (BITTY)

Hoeveel is The Bitcoin Mascot (BITTY) vandaag waard?
De live BITTY prijs in USD is 0.00262952 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige BITTY naar USD prijs?
De huidige prijs van BITTY naar USD is $ 0.00262952. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van The Bitcoin Mascot?
De marktkapitalisatie van BITTY is $ 2.62M USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van BITTY?
De circulerende voorraad van BITTY is 999.35M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van BITTY?
BITTY bereikte een ATH-prijs van 0.0200771 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van BITTY?
BITTY zag een ATL-prijs van 0.00002153 USD.
Wat is het handelsvolume van BITTY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van BITTY is -- USD.
Zal BITTY dit jaar hoger gaan?
BITTY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de BITTY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
The Bitcoin Mascot (BITTY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

