The Bitcoin Mascot (BITTY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00209374 $ 0.00209374 $ 0.00209374 24u laag $ 0.00262649 $ 0.00262649 $ 0.00262649 24u hoog 24u laag $ 0.00209374$ 0.00209374 $ 0.00209374 24u hoog $ 0.00262649$ 0.00262649 $ 0.00262649 Hoogste prijs ooit $ 0.0200771$ 0.0200771 $ 0.0200771 Laagste prijs $ 0.00002153$ 0.00002153 $ 0.00002153 Prijswijziging (1u) +2.75% Prijswijziging (1D) +7.79% Prijswijziging (7D) -22.95% Prijswijziging (7D) -22.95%

The Bitcoin Mascot (BITTY) real-time prijs is $0.00262952. De afgelopen 24 uur werd er BITTY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00209374 en een hoogtepunt van $ 0.00262649, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BITTY hoogste prijs aller tijden is $ 0.0200771, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002153 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BITTY met +2.75% veranderd in het afgelopen uur, +7.79% in de afgelopen 24 uur en -22.95% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Bitcoin Mascot (BITTY) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 2.62M$ 2.62M $ 2.62M Circulerende voorraad 999.35M 999.35M 999.35M Totale voorraad 999,345,715.254891 999,345,715.254891 999,345,715.254891

De huidige marktkapitalisatie van The Bitcoin Mascot is $ 2.62M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BITTY is 999.35M, met een totale voorraad van 999345715.254891. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 2.62M.