The Best Website Ever (BWE) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00212334$ 0.00212334 $ 0.00212334 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) -0.23% Prijswijziging (1D) +1.01% Prijswijziging (7D) -24.07% Prijswijziging (7D) -24.07%

The Best Website Ever (BWE) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er BWE verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De BWE hoogste prijs aller tijden is $ 0.00212334, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is BWE met -0.23% veranderd in het afgelopen uur, +1.01% in de afgelopen 24 uur en -24.07% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Best Website Ever (BWE) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 8.95K$ 8.95K $ 8.95K Circulerende voorraad 991.93M 991.93M 991.93M Totale voorraad 991,931,091.489662 991,931,091.489662 991,931,091.489662

De huidige marktkapitalisatie van The Best Website Ever is $ 8.95K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van BWE is 991.93M, met een totale voorraad van 991931091.489662. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 8.95K.