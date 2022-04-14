The Balkan Dwarf ($KEKEC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in The Balkan Dwarf ($KEKEC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Informatie The Balkan Dwarf is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to KEKEC - The Balcan Dwarf with tribute to the famous Flute Tune on Youtube. Ain't no flute tune like balkan flute tune! The meme follows a poor Balkwan dwarf who was as shy as they come and not quite the darling of the town. In dedication a token on the Ethereum blockchain is born and a mission to create a strong and united community in the dwarfs dedication. Officiële website: https://www.kekec.wtf/ Koop nu $KEKEC!

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor The Balkan Dwarf ($KEKEC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Totale voorraad: $ 39.06B $ 39.06B $ 39.06B Circulerende voorraad: $ 39.06B $ 39.06B $ 39.06B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Hoogste ooit: $ 0.00123842 $ 0.00123842 $ 0.00123842 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over The Balkan Dwarf ($KEKEC) prijs

The Balkan Dwarf ($KEKEC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van The Balkan Dwarf ($KEKEC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal $KEKEC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel $KEKEC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van $KEKEC begrijpt, kun je de live prijs van $KEKEC token verkennen!

Prijsvoorspelling van $KEKEC Wil je weten waar je $KEKEC naartoe gaat? Onze $KEKEC prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van $KEKEC token!

