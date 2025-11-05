The Amazing Digital Circus (TADC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0$ 0 $ 0 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +4.29% Prijswijziging (1D) +39.96% Prijswijziging (7D) -12.56% Prijswijziging (7D) -12.56%

The Amazing Digital Circus (TADC) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TADC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TADC hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TADC met +4.29% veranderd in het afgelopen uur, +39.96% in de afgelopen 24 uur en -12.56% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

The Amazing Digital Circus (TADC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 28.43K$ 28.43K $ 28.43K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 28.43K$ 28.43K $ 28.43K Circulerende voorraad 999.95M 999.95M 999.95M Totale voorraad 999,953,421.489523 999,953,421.489523 999,953,421.489523

De huidige marktkapitalisatie van The Amazing Digital Circus is $ 28.43K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TADC is 999.95M, met een totale voorraad van 999953421.489523. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 28.43K.