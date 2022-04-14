THAT (THAT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in THAT (THAT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

THAT (THAT) Informatie THAT is the native currency of the THAT blockchain, designed to be a merchant-friendly, natively spendable cryptocurrency. It aims to reduce the barriers associated with spending cryptocurrencies in the real world, making crypto as easy to use as traditional fiat currency. Unlike many other digital currencies, THAT focuses on facilitating real-world utility, enabling fast, low-cost, borderless transactions, with a specific emphasis on merchant recognition and ease of use. Additionally, THAT supports decentralized applications (dApps) and smart contracts, allowing for diverse use cases beyond simple payments. Officiële website: https://www.that.website Whitepaper: https://docs.that.global/whitepaper

THAT (THAT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor THAT (THAT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.22M Totale voorraad: $ 3.30B Circulerende voorraad: $ 831.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 4.83M Hoogste ooit: $ 0.00150567 Laagste ooit: $ 0.00087215 Huidige prijs: $ 0.00146271

THAT (THAT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van THAT (THAT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal THAT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel THAT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van THAT begrijpt, kun je de live prijs van THAT token verkennen!

Prijsvoorspelling van THAT Wil je weten waar je THAT naartoe gaat? Onze THAT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van THAT token!

