BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Tharwa USD prijs vandaag is 0.99574 USD. Volg realtime THUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de THUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Tharwa USD prijs vandaag is 0.99574 USD. Volg realtime THUSD naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de THUSD prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over THUSD

THUSD Prijsinformatie

Wat is THUSD

THUSD officiële website

THUSD tokenomie

THUSD Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Tharwa USD logo

Tharwa USD Prijs (THUSD)

Niet genoteerd

1 THUSD naar USD live prijs:

$0.99574
$0.99574$0.99574
-0.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Tharwa USD (THUSD) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:58:55 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.973765
$ 0.973765$ 0.973765
24u laag
$ 1.008
$ 1.008$ 1.008
24u hoog

$ 0.973765
$ 0.973765$ 0.973765

$ 1.008
$ 1.008$ 1.008

$ 1.085
$ 1.085$ 1.085

$ 0.873839
$ 0.873839$ 0.873839

--

-0.25%

-0.37%

-0.37%

Tharwa USD (THUSD) real-time prijs is $0.99574. De afgelopen 24 uur werd er THUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.973765 en een hoogtepunt van $ 1.008, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De THUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.085, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.873839 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is THUSD met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.25% in de afgelopen 24 uur en -0.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tharwa USD (THUSD) Marktinformatie

$ 685.19K
$ 685.19K$ 685.19K

--
----

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

688.13K
688.13K 688.13K

3,582,210.0
3,582,210.0 3,582,210.0

De huidige marktkapitalisatie van Tharwa USD is $ 685.19K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van THUSD is 688.13K, met een totale voorraad van 3582210.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.57M.

Tharwa USD (THUSD) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Tharwa USD naar USD $ -0.0025263275877463.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Tharwa USD naar USD $ -0.0043484961.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Tharwa USD naar USD $ -0.0050784731.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Tharwa USD naar USD $ -0.0043106816325478.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ -0.0025263275877463-0.25%
30 dagen$ -0.0043484961-0.43%
60 dagen$ -0.0050784731-0.51%
90 dagen$ -0.0043106816325478-0.43%

Wat is Tharwa USD (THUSD)?

Tharwa introduces a novel RWA-backed stablecoin model that solves the problem of tokenizing multi-asset funds, whilst simultaneously overcoming the limitations of algorithmic or over-collateralized crypto-backed stablecoins. This is complemented by AI and quantitative auto-rebalancing strategies to maximize yields and minimize risk for the underlying funds.

By creating the architecture for tokenizing funds that have a diversified, multi-asset backing, Tharwa delivers an improved risk profile compared to tokenized funds with single-asset backing. It also enables consistently higher yield that beats both Tradfi and on-chain funds via the most diversified mix of on-chain and off-chain assets. The AI-based auto-rebalancing strategies then amplify both these benefits. In doing so, Tharwa offers retail access to financial opportunities that are usually outside their reach either in the on-chain or off-chain world.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Tharwa USD (THUSD) hulpbron

Officiële website

Tharwa USD Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Tharwa USD (THUSD) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Tharwa USD (THUSD) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Tharwa USD te bekijken.

Bekijk nu de Tharwa USD prijsvoorspelling !

THUSD naar lokale valuta's

Tharwa USD (THUSD) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Tharwa USD (THUSD) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van THUSD token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Tharwa USD (THUSD)

Hoeveel is Tharwa USD (THUSD) vandaag waard?
De live THUSD prijs in USD is 0.99574 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige THUSD naar USD prijs?
De huidige prijs van THUSD naar USD is $ 0.99574. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Tharwa USD?
De marktkapitalisatie van THUSD is $ 685.19K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van THUSD?
De circulerende voorraad van THUSD is 688.13K USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van THUSD?
THUSD bereikte een ATH-prijs van 1.085 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van THUSD?
THUSD zag een ATL-prijs van 0.873839 USD.
Wat is het handelsvolume van THUSD?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van THUSD is -- USD.
Zal THUSD dit jaar hoger gaan?
THUSD kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de THUSD prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:58:55 (UTC+8)

Tharwa USD (THUSD) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,990.58
$102,990.58$102,990.58

-0.18%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,361.82
$3,361.82$3,361.82

-4.14%

Solana logo

Solana

SOL

$159.35
$159.35$159.35

-1.31%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0850
$1.0850$1.0850

+45.15%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,990.58
$102,990.58$102,990.58

-0.18%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,361.82
$3,361.82$3,361.82

-4.14%

Solana logo

Solana

SOL

$159.35
$159.35$159.35

-1.31%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2651
$2.2651$2.2651

-0.74%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16556
$0.16556$0.16556

+0.99%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03875
$0.03875$0.03875

+55.00%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01294
$0.01294$0.01294

+72.53%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00550
$0.00550$0.00550

-15.38%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2330
$0.2330$0.2330

+366.00%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04636
$0.04636$0.04636

+202.21%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000045968
$0.0000000045968$0.0000000045968

+228.29%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2167
$0.2167$0.2167

+230.83%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000009004
$0.000009004$0.000009004

+135.89%