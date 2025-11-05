Tharwa USD (THUSD) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.973765 $ 0.973765 $ 0.973765 24u laag $ 1.008 $ 1.008 $ 1.008 24u hoog 24u laag $ 0.973765$ 0.973765 $ 0.973765 24u hoog $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 Hoogste prijs ooit $ 1.085$ 1.085 $ 1.085 Laagste prijs $ 0.873839$ 0.873839 $ 0.873839 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -0.25% Prijswijziging (7D) -0.37% Prijswijziging (7D) -0.37%

Tharwa USD (THUSD) real-time prijs is $0.99574. De afgelopen 24 uur werd er THUSD verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.973765 en een hoogtepunt van $ 1.008, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De THUSD hoogste prijs aller tijden is $ 1.085, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.873839 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is THUSD met -- veranderd in het afgelopen uur, -0.25% in de afgelopen 24 uur en -0.37% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tharwa USD (THUSD) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 685.19K$ 685.19K $ 685.19K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 3.57M$ 3.57M $ 3.57M Circulerende voorraad 688.13K 688.13K 688.13K Totale voorraad 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

De huidige marktkapitalisatie van Tharwa USD is $ 685.19K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van THUSD is 688.13K, met een totale voorraad van 3582210.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 3.57M.