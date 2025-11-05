BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Thank You So Much prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime TYSM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TYSM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Thank You So Much prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime TYSM naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TYSM prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TYSM

TYSM Prijsinformatie

Wat is TYSM

TYSM officiële website

TYSM tokenomie

TYSM Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Thank You So Much logo

Thank You So Much Prijs (TYSM)

Niet genoteerd

1 TYSM naar USD live prijs:

--
----
+5.20%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Thank You So Much (TYSM) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:50:45 (UTC+8)

Thank You So Much (TYSM) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.59%

+5.24%

+5.72%

+5.72%

Thank You So Much (TYSM) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TYSM verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TYSM hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TYSM met +1.59% veranderd in het afgelopen uur, +5.24% in de afgelopen 24 uur en +5.72% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Thank You So Much (TYSM) Marktinformatie

$ 64.31K
$ 64.31K$ 64.31K

--
----

$ 77.19K
$ 77.19K$ 77.19K

83.31B
83.31B 83.31B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Thank You So Much is $ 64.31K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TYSM is 83.31B, met een totale voorraad van 100000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 77.19K.

Thank You So Much (TYSM) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Thank You So Much naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Thank You So Much naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Thank You So Much naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Thank You So Much naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0+5.24%
30 dagen$ 0+31.56%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is Thank You So Much (TYSM)?

TYSM (Thank You So Much) is a social utility token built on the Base blockchain that enables permanent gratitude through social tipping functionality. The token integrates with Farcaster social media platform via the Noice mini app, allowing users to tip content creators and community members. TYSM utilizes Superfluid streaming technology to distribute 20% of the total token supply to stakers over a 365-day period, creating continuous passive income for holders who participate in staking. The project aims to build "The Gratitude Economy" where expressions of thanks become permanent value stored on-chain.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Thank You So Much (TYSM) hulpbron

Officiële website

Thank You So Much Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Thank You So Much (TYSM) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Thank You So Much (TYSM) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Thank You So Much te bekijken.

Bekijk nu de Thank You So Much prijsvoorspelling !

TYSM naar lokale valuta's

Thank You So Much (TYSM) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Thank You So Much (TYSM) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TYSM token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Thank You So Much (TYSM)

Hoeveel is Thank You So Much (TYSM) vandaag waard?
De live TYSM prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TYSM naar USD prijs?
De huidige prijs van TYSM naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Thank You So Much?
De marktkapitalisatie van TYSM is $ 64.31K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TYSM?
De circulerende voorraad van TYSM is 83.31B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TYSM?
TYSM bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TYSM?
TYSM zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van TYSM?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TYSM is -- USD.
Zal TYSM dit jaar hoger gaan?
TYSM kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TYSM prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:50:45 (UTC+8)

Thank You So Much (TYSM) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,530.58
$103,530.58$103,530.58

+0.33%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,384.67
$3,384.67$3,384.67

-3.49%

Solana logo

Solana

SOL

$159.66
$159.66$159.66

-1.12%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0975
$1.0975$1.0975

+46.82%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,530.58
$103,530.58$103,530.58

+0.33%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,384.67
$3,384.67$3,384.67

-3.49%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2693
$2.2693$2.2693

-0.56%

Solana logo

Solana

SOL

$159.66
$159.66$159.66

-1.12%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16626
$0.16626$0.16626

+1.42%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03193
$0.03193$0.03193

+27.72%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00912
$0.00912$0.00912

+21.60%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00824
$0.00824$0.00824

+26.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2190
$0.2190$0.2190

+338.00%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2393
$0.2393$0.2393

+265.34%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046968
$0.0000000046968$0.0000000046968

+235.43%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008901
$0.000008901$0.000008901

+133.19%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$177.87
$177.87$177.87

+116.20%