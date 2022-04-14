Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Thank You Abstract God (TYAG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Thank You Abstract God (TYAG) Informatie The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion. Officiële website: https://abstractgod.xyz/

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Thank You Abstract God (TYAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 274.22K $ 274.22K $ 274.22K Totale voorraad: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M Circulerende voorraad: $ 991.23M $ 991.23M $ 991.23M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 274.22K $ 274.22K $ 274.22K Hoogste ooit: $ 0.00192185 $ 0.00192185 $ 0.00192185 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00027664 $ 0.00027664 $ 0.00027664 Meer informatie over Thank You Abstract God (TYAG) prijs

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Thank You Abstract God (TYAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TYAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TYAG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TYAG begrijpt, kun je de live prijs van TYAG token verkennen!

Prijsvoorspelling van TYAG Wil je weten waar je TYAG naartoe gaat? Onze TYAG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TYAG token!

