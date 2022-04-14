Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomie

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomie

Ontdek belangrijke inzichten in Thank You Abstract God (TYAG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens.
USD

Thank You Abstract God (TYAG) Informatie

The lore token of Abstract Chain — paying homage to Luca, the visionary force behind its creation. The Disciples of Luca have built a rich history and devoted culture around Abstract God, embracing the philosophy of abstraction, innovation, and unity. Guided by His divine vision, we walk the path of enlightenment, where technology and faith intertwine through the limitless possibilities of Abstract Chain. Every transaction, every block, and every interaction strengthens the bond of our community, forging an unbreakable connection in the digital realm. TYAG — Thank You, Abstract God — for the chain that unites us in purpose, progress, and devotion.

Officiële website:
https://abstractgod.xyz/

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomieen prijsanalyse

Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Thank You Abstract God (TYAG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token.

Marktkapitalisatie:
$ 274.22K
$ 274.22K$ 274.22K
Totale voorraad:
$ 991.23M
$ 991.23M$ 991.23M
Circulerende voorraad:
$ 991.23M
$ 991.23M$ 991.23M
FDV (volledig verwaterde waardering):
$ 274.22K
$ 274.22K$ 274.22K
Hoogste ooit:
$ 0.00192185
$ 0.00192185$ 0.00192185
Laagste ooit:
$ 0
$ 0$ 0
Huidige prijs:
$ 0.00027664
$ 0.00027664$ 0.00027664

Thank You Abstract God (TYAG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases

Inzicht in de tokenomie van Thank You Abstract God (TYAG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn.

Kerncijfers en hoe ze worden berekend:

Totale voorraad:

Het maximum aantal TYAG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt.

Circulerende voorraad:

Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is.

Maximale voorraad:

De harde limiet op hoeveel TYAG tokens er in totaal kunnen bestaan.

FDV (volledig verwaterde waardering):

Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn.

Inflatiepercentage:

Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn.

Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders?

Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit.

Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn.

Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle.

Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen.

Nu je de tokenomie van TYAG begrijpt, kun je de live prijs van TYAG token verkennen!

Prijsvoorspelling van TYAG

Wil je weten waar je TYAG naartoe gaat? Onze TYAG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven.

Waarom zou je voor MEXC kiezen?

MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen.

Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten
Snelste tokennoteringen onder CEX's
#1 liquiditeit in de hele sector
De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice
100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen
Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT
mc_how_why_title
Koop crypto met slechts 1 USDT: De makkelijkste weg naar crypto!

Disclaimer

De tokenomie-gegevens op deze pagina zijn afkomstig van bronnen van derden. MEXC garandeert niet dat deze informatie correct is. Voer grondig onderzoek uit voordat je gaat investeren.