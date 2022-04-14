Thales (THALES) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Thales (THALES), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Thales (THALES) Informatie Thales is an Ethereum protocol that acts as the liquidity & settlement layer for prediction markets in the likes of sports markets, digital options and similar. This building block is the foundation of novel on-chain initiatives, from a platform for AMM-based positional markets to immersive gamified experiences, and much more. Officiële website: https://www.thales.io/ Whitepaper: https://www.thales.io/about/whitepaper

Thales (THALES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Thales (THALES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 16.64M Totale voorraad: $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 63.22M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 26.32M Hoogste ooit: $ 3.75 Laagste ooit: $ 0.094149 Huidige prijs: $ 0.263041

Thales (THALES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Thales (THALES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal THALES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel THALES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van THALES begrijpt, kun je de live prijs van THALES token verkennen!

