Thales AI (THALES) Informatie Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation. Officiële website: https://thalesai.net/home

Thales AI (THALES) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Thales AI (THALES), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 43.77K $ 43.77K $ 43.77K Totale voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M Circulerende voorraad: $ 999.66M $ 999.66M $ 999.66M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.77K $ 43.77K $ 43.77K Hoogste ooit: $ 0.03144888 $ 0.03144888 $ 0.03144888 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Thales AI (THALES) prijs

Thales AI (THALES) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Thales AI (THALES) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal THALES tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel THALES tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van THALES begrijpt, kun je de live prijs van THALES token verkennen!

Prijsvoorspelling van THALES Wil je weten waar je THALES naartoe gaat? Onze THALES prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van THALES token!

