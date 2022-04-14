TgMetrics (TGMETRICS) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TgMetrics (TGMETRICS), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TgMetrics (TGMETRICS) Informatie TgMetrics is a social analytics platform focused on providing AI-powered insights for crypto communities. Through its Telegram bot, it tracks key performance indicators such as heatmaps, leaderboards, raidboards, user activity, and more. The platform helps communities understand their audience while enabling investors to identify issues like fake engagement and inorganic growth. Expanding beyond Telegram, TgMetrics also integrate X analytics to provide a more comprehensive view of community engagement across multiple social platforms. With its advanced AI-driven metrics, TgMetrics aims to become the leading community ranking system, aggregating data for transparency and informed decision-making. Officiële website: https://tgmetrics.ai

TgMetrics (TGMETRICS) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TgMetrics (TGMETRICS), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 259.50K $ 259.50K $ 259.50K Totale voorraad: $ 998.70M $ 998.70M $ 998.70M Circulerende voorraad: $ 879.30M $ 879.30M $ 879.30M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 294.73K $ 294.73K $ 294.73K Hoogste ooit: $ 0.00205552 $ 0.00205552 $ 0.00205552 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00029659 $ 0.00029659 $ 0.00029659 Meer informatie over TgMetrics (TGMETRICS) prijs

TgMetrics (TGMETRICS) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TgMetrics (TGMETRICS) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TGMETRICS tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TGMETRICS tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TGMETRICS begrijpt, kun je de live prijs van TGMETRICS token verkennen!

