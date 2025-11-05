Tetsuo Coin (TETSUO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00108364 $ 0.00108364 $ 0.00108364 24u laag $ 0.00144465 $ 0.00144465 $ 0.00144465 24u hoog 24u laag $ 0.00108364$ 0.00108364 $ 0.00108364 24u hoog $ 0.00144465$ 0.00144465 $ 0.00144465 Hoogste prijs ooit $ 0.064571$ 0.064571 $ 0.064571 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +1.37% Prijswijziging (1D) -7.49% Prijswijziging (7D) -54.29% Prijswijziging (7D) -54.29%

Tetsuo Coin (TETSUO) real-time prijs is $0.00132425. De afgelopen 24 uur werd er TETSUO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00108364 en een hoogtepunt van $ 0.00144465, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TETSUO hoogste prijs aller tijden is $ 0.064571, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TETSUO met +1.37% veranderd in het afgelopen uur, -7.49% in de afgelopen 24 uur en -54.29% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tetsuo Coin (TETSUO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Circulerende voorraad 1000.00M 1000.00M 1000.00M Totale voorraad 999,998,271.0 999,998,271.0 999,998,271.0

De huidige marktkapitalisatie van Tetsuo Coin is $ 1.33M, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TETSUO is 1000.00M, met een totale voorraad van 999998271.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.33M.