Terry In The Trenches (TERRY) Informatie Terry in the Trenches is a memecoin created to honor and celebrate those who trade tokens daily, often referred to as "trenches." At its heart is the story of Terry, a determined turtle who symbolizes resilience, positivity, and joy in the often chaotic world of trading. This project aims to make the experience of trading memecoins not only rewarding but also fun and lighthearted. Terry represents the unwavering spirit of the community, bringing humor and a sense of camaraderie to traders worldwide while reminding everyone to embrace the ups and downs with a smile. Officiële website: https://trenchesterry.com/ Koop nu TERRY!

Terry In The Trenches (TERRY) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Terry In The Trenches (TERRY), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 44.40K $ 44.40K $ 44.40K Totale voorraad: $ 912.33M $ 912.33M $ 912.33M Circulerende voorraad: $ 912.33M $ 912.33M $ 912.33M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 44.40K $ 44.40K $ 44.40K Hoogste ooit: $ 0.03385244 $ 0.03385244 $ 0.03385244 Laagste ooit: $ 0.00002787 $ 0.00002787 $ 0.00002787 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Terry In The Trenches (TERRY) prijs

Terry In The Trenches (TERRY) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Terry In The Trenches (TERRY) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TERRY tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TERRY tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TERRY begrijpt, kun je de live prijs van TERRY token verkennen!

Prijsvoorspelling van TERRY Wil je weten waar je TERRY naartoe gaat? Onze TERRY prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TERRY token!

