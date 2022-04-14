TERA (TERA) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TERA (TERA), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TERA (TERA) Informatie Tera is a decentralized application platform. This is akin to an operating system. Tera consists of a repository of programs and data storage integrated into the Internet. The mechanism for publishing programs and data on this platform is free from censorship. The circulatory system is the blockchain. Officiële website: https://terafoundation.org

TERA (TERA) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TERA (TERA), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 15.03M $ 15.03M $ 15.03M Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 754.50M $ 754.50M $ 754.50M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 19.92M $ 19.92M $ 19.92M Hoogste ooit: $ 0.02827364 $ 0.02827364 $ 0.02827364 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.01991732 $ 0.01991732 $ 0.01991732 Meer informatie over TERA (TERA) prijs

TERA (TERA) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TERA (TERA) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TERA tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TERA tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TERA begrijpt, kun je de live prijs van TERA token verkennen!

