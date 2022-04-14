Tellor Tributes (TRB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tellor Tributes (TRB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tellor Tributes (TRB) Informatie Smart contracts on Ethereum are fully self contained and any information or access to off-chain data is restricted. Tellor solves this problem by creating a system where parties can request the value of an off-chain data point (e.g. ETH/USD) and miners compete to add this value to an on-chain data bank, accessible by all Ethereum smart contracts. Inputs to a data series are secured by a network of staked miners. The main Tellor smart contract creates a time series of each requested data series and aims to become the standard source of high value data for decentralized applications. This oracle, "Tellor", utilizes similar incentive mechanisms to other cryptocurrency systems through the issuance of Tellor's token, Tributes, that are used to request a particular data series from miners. Officiële website: http://www.tellor.io/ Koop nu TRB!

Tellor Tributes (TRB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tellor Tributes (TRB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 87.79M $ 87.79M $ 87.79M Totale voorraad: $ 2.79M $ 2.79M $ 2.79M Circulerende voorraad: $ 2.72M $ 2.72M $ 2.72M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 89.96M $ 89.96M $ 89.96M Hoogste ooit: $ 593.09 $ 593.09 $ 593.09 Laagste ooit: $ 0.01001379 $ 0.01001379 $ 0.01001379 Huidige prijs: $ 32.26 $ 32.26 $ 32.26 Meer informatie over Tellor Tributes (TRB) prijs

Tellor Tributes (TRB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tellor Tributes (TRB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TRB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TRB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TRB begrijpt, kun je de live prijs van TRB token verkennen!

Prijsvoorspelling van TRB Wil je weten waar je TRB naartoe gaat? Onze TRB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TRB token!

