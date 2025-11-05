teleBTC (TELEBTC) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 98,801 $ 98,801 $ 98,801 24u laag $ 104,687 $ 104,687 $ 104,687 24u hoog 24u laag $ 98,801$ 98,801 $ 98,801 24u hoog $ 104,687$ 104,687 $ 104,687 Hoogste prijs ooit $ 129,019$ 129,019 $ 129,019 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.75% Prijswijziging (1D) -0.50% Prijswijziging (7D) -8.66% Prijswijziging (7D) -8.66%

teleBTC (TELEBTC) real-time prijs is $103,369. De afgelopen 24 uur werd er TELEBTC verhandeld tussen een laagtepunt van $ 98,801 en een hoogtepunt van $ 104,687, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TELEBTC hoogste prijs aller tijden is $ 129,019, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TELEBTC met +0.75% veranderd in het afgelopen uur, -0.50% in de afgelopen 24 uur en -8.66% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

teleBTC (TELEBTC) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 381.37K$ 381.37K $ 381.37K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 381.37K$ 381.37K $ 381.37K Circulerende voorraad 3.69 3.69 3.69 Totale voorraad 3.69366052 3.69366052 3.69366052

De huidige marktkapitalisatie van teleBTC is $ 381.37K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TELEBTC is 3.69, met een totale voorraad van 3.69366052. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 381.37K.