TEKTIAS (TKT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.01329354$ 0.01329354 $ 0.01329354 Laagste prijs $ 0.00005085$ 0.00005085 $ 0.00005085 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -- Prijswijziging (7D) 0.00% Prijswijziging (7D) 0.00%

TEKTIAS (TKT) real-time prijs is $0.00005097. De afgelopen 24 uur werd er TKT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TKT hoogste prijs aller tijden is $ 0.01329354, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00005085 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TKT met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en 0.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TEKTIAS (TKT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 4.89K$ 4.89K $ 4.89K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 5.10K$ 5.10K $ 5.10K Circulerende voorraad 96.00M 96.00M 96.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van TEKTIAS is $ 4.89K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TKT is 96.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 5.10K.