TeddyOnHeels (TOH) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TeddyOnHeels (TOH), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TeddyOnHeels (TOH) Informatie $TOH, or Teddy On Heels, is an innovative meme token designed to combine the fun and community-driven aspects of meme culture with the potential for financial growth. The project aims to create a vibrant ecosystem where users can engage, trade, and enjoy various activities centered around the $TOH token. With a focus on building a strong community, $TOH leverages social media and interactive platforms to foster engagement and promote the token. The project also emphasizes transparency and user empowerment, ensuring that holders have a voice in its development and future direction. Join the $TOH movement and be part of a playful yet promising cryptocurrency adventure! Officiële website: https://teddyonheels.com/ Whitepaper: https://teddyonheels.com/ Koop nu TOH!

TeddyOnHeels (TOH) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TeddyOnHeels (TOH), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 22.35K $ 22.35K $ 22.35K Totale voorraad: $ 934.98M $ 934.98M $ 934.98M Circulerende voorraad: $ 934.98M $ 934.98M $ 934.98M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 22.35K $ 22.35K $ 22.35K Hoogste ooit: $ 0.0014656 $ 0.0014656 $ 0.0014656 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over TeddyOnHeels (TOH) prijs

TeddyOnHeels (TOH) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TeddyOnHeels (TOH) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TOH tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TOH tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TOH begrijpt, kun je de live prijs van TOH token verkennen!

Prijsvoorspelling van TOH Wil je weten waar je TOH naartoe gaat? Onze TOH prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TOH token!

