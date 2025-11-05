BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live Teddy the Tile Doge prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime TEDDY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TEDDY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live Teddy the Tile Doge prijs vandaag is 0 USD. Volg realtime TEDDY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TEDDY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TEDDY

TEDDY Prijsinformatie

Wat is TEDDY

TEDDY officiële website

TEDDY tokenomie

TEDDY Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

Teddy the Tile Doge logo

Teddy the Tile Doge Prijs (TEDDY)

Niet genoteerd

1 TEDDY naar USD live prijs:

--
----
-4.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
Teddy the Tile Doge (TEDDY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:50:31 (UTC+8)

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.40%

-4.11%

-5.45%

-5.45%

Teddy the Tile Doge (TEDDY) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TEDDY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TEDDY hoogste prijs aller tijden is $ 0, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TEDDY met +0.40% veranderd in het afgelopen uur, -4.11% in de afgelopen 24 uur en -5.45% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Marktinformatie

$ 23.11K
$ 23.11K$ 23.11K

--
----

$ 23.11K
$ 23.11K$ 23.11K

929.60T
929.60T 929.60T

929,598,213,267,094.0
929,598,213,267,094.0 929,598,213,267,094.0

De huidige marktkapitalisatie van Teddy the Tile Doge is $ 23.11K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TEDDY is 929.60T, met een totale voorraad van 929598213267094.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 23.11K.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van Teddy the Tile Doge naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van Teddy the Tile Doge naar USD $ 0.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van Teddy the Tile Doge naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van Teddy the Tile Doge naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-4.11%
30 dagen$ 0-64.04%
60 dagen$ 0-26.96%
90 dagen$ 0--

Wat is Teddy the Tile Doge (TEDDY)?

Teddy - The Tile Doge, is a coin with a Doge on it! Dogecoin dev sold his Teddy, just like he sold his Dogecoin.... History repeats! Developer and team sold, left group inactive, community insisted to let them participate and now, we take over! Community claimed ownership for this token on Jul 24, 2025. We are listed on CoinMarketCap, CoinMun, CoinGem, and currently have over 400 members in our Telegram CTO platform. Token Holders are over 700+ at this time of writing. The reality is, Teddy is a really strong and powerful narrative! Teddy is a dog owned by a female influencer that does home improvements and made a tweet introducing the Teddy as the Tile Dog. Doge dev reacted to her post and she is followed by Doge dev and freaking Elon Musk. The original devs sent Doge developer, Billy, 3% supply which happens to him a lot but he never interacts with the projects, but in this case he did! He sold the same way he sold Doge back in the day. We want to continue pushing this token with support and in unity with the community as this potential can be as promising or more than the catalyst of Shiba Inu, Dogecoin, Pepe, Neiro, or Manyu.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

Teddy the Tile Doge (TEDDY) hulpbron

Officiële website

Teddy the Tile Doge Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal Teddy the Tile Doge (TEDDY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je Teddy the Tile Doge (TEDDY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor Teddy the Tile Doge te bekijken.

Bekijk nu de Teddy the Tile Doge prijsvoorspelling !

TEDDY naar lokale valuta's

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van Teddy the Tile Doge (TEDDY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TEDDY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over Teddy the Tile Doge (TEDDY)

Hoeveel is Teddy the Tile Doge (TEDDY) vandaag waard?
De live TEDDY prijs in USD is 0 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TEDDY naar USD prijs?
De huidige prijs van TEDDY naar USD is $ 0. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van Teddy the Tile Doge?
De marktkapitalisatie van TEDDY is $ 23.11K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TEDDY?
De circulerende voorraad van TEDDY is 929.60T USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TEDDY?
TEDDY bereikte een ATH-prijs van 0 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TEDDY?
TEDDY zag een ATL-prijs van 0 USD.
Wat is het handelsvolume van TEDDY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TEDDY is -- USD.
Zal TEDDY dit jaar hoger gaan?
TEDDY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TEDDY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:50:31 (UTC+8)

Teddy the Tile Doge (TEDDY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,627.07
$103,627.07$103,627.07

+0.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,386.49
$3,386.49$3,386.49

-3.44%

Solana logo

Solana

SOL

$159.82
$159.82$159.82

-1.02%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0905
$1.0905$1.0905

+45.88%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,627.07
$103,627.07$103,627.07

+0.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,386.49
$3,386.49$3,386.49

-3.44%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2704
$2.2704$2.2704

-0.51%

Solana logo

Solana

SOL

$159.82
$159.82$159.82

-1.02%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16649
$0.16649$0.16649

+1.56%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03159
$0.03159$0.03159

+26.36%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00916
$0.00916$0.00916

+22.13%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00824
$0.00824$0.00824

+26.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2210
$0.2210$0.2210

+342.00%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2360
$0.2360$0.2360

+260.30%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046968
$0.0000000046968$0.0000000046968

+235.43%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008937
$0.000008937$0.000008937

+134.13%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$176.82
$176.82$176.82

+114.92%