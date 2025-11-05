TeamWater (WATER) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00002507 $ 0.00002507 $ 0.00002507 24u laag $ 0.00003397 $ 0.00003397 $ 0.00003397 24u hoog 24u laag $ 0.00002507$ 0.00002507 $ 0.00002507 24u hoog $ 0.00003397$ 0.00003397 $ 0.00003397 Hoogste prijs ooit $ 0.00504707$ 0.00504707 $ 0.00504707 Laagste prijs $ 0.00002408$ 0.00002408 $ 0.00002408 Prijswijziging (1u) -0.14% Prijswijziging (1D) +9.89% Prijswijziging (7D) -0.32% Prijswijziging (7D) -0.32%

TeamWater (WATER) real-time prijs is $0.00003071. De afgelopen 24 uur werd er WATER verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00002507 en een hoogtepunt van $ 0.00003397, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De WATER hoogste prijs aller tijden is $ 0.00504707, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00002408 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is WATER met -0.14% veranderd in het afgelopen uur, +9.89% in de afgelopen 24 uur en -0.32% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TeamWater (WATER) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 30.70K$ 30.70K $ 30.70K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 30.70K$ 30.70K $ 30.70K Circulerende voorraad 999.72M 999.72M 999.72M Totale voorraad 999,717,073.2421213 999,717,073.2421213 999,717,073.2421213

De huidige marktkapitalisatie van TeamWater is $ 30.70K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van WATER is 999.72M, met een totale voorraad van 999717073.2421213. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 30.70K.