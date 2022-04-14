Team Mysten (MYSTEN) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Team Mysten (MYSTEN), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Team Mysten (MYSTEN) Informatie MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again. MYSTEN is a meme token on the Sui blockchain, parodying Mysten Labs, the creators of Sui, while taking on a Pokémon theme. Team Rocket turns into Team Mysten with each founder finding a new look. Mysten focuses heavily on community engagement by inviting everyone to create their own Mystémon using Pokémon-themed telegram character creation tool, MystenDex, and then wearing it or sharing it. Together Evan, Sam Adeniyi and their Mystémon are ready to blast off again. Officiële website: https://www.teammysten.com/ Koop nu MYSTEN!

Team Mysten (MYSTEN) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Team Mysten (MYSTEN), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 355.97K $ 355.97K $ 355.97K Totale voorraad: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Circulerende voorraad: $ 9.66B $ 9.66B $ 9.66B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 368.36K $ 368.36K $ 368.36K Hoogste ooit: $ 0.00011713 $ 0.00011713 $ 0.00011713 Laagste ooit: $ 0.00001172 $ 0.00001172 $ 0.00001172 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over Team Mysten (MYSTEN) prijs

Team Mysten (MYSTEN) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Team Mysten (MYSTEN) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal MYSTEN tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel MYSTEN tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van MYSTEN begrijpt, kun je de live prijs van MYSTEN token verkennen!

Prijsvoorspelling van MYSTEN Wil je weten waar je MYSTEN naartoe gaat? Onze MYSTEN prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van MYSTEN token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!