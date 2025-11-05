BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live TAXY NETWORK prijs vandaag is 0.00001476 USD. Volg realtime TAXY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TAXY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live TAXY NETWORK prijs vandaag is 0.00001476 USD. Volg realtime TAXY naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TAXY prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TAXY

TAXY Prijsinformatie

Wat is TAXY

TAXY officiële website

TAXY tokenomie

TAXY Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

TAXY NETWORK logo

TAXY NETWORK Prijs (TAXY)

Niet genoteerd

1 TAXY naar USD live prijs:

--
----
0.00%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
TAXY NETWORK (TAXY) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:50:22 (UTC+8)

TAXY NETWORK (TAXY) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0
$ 0$ 0
24u laag
$ 0
$ 0$ 0
24u hoog

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00002173
$ 0.00002173$ 0.00002173

$ 0.00001396
$ 0.00001396$ 0.00001396

--

--

-9.79%

-9.79%

TAXY NETWORK (TAXY) real-time prijs is $0.00001476. De afgelopen 24 uur werd er TAXY verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TAXY hoogste prijs aller tijden is $ 0.00002173, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00001396 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TAXY met -- veranderd in het afgelopen uur, -- in de afgelopen 24 uur en -9.79% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TAXY NETWORK (TAXY) Marktinformatie

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

--
----

$ 14.76K
$ 14.76K$ 14.76K

999.79M
999.79M 999.79M

999,790,236.7610782
999,790,236.7610782 999,790,236.7610782

De huidige marktkapitalisatie van TAXY NETWORK is $ 14.76K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TAXY is 999.79M, met een totale voorraad van 999790236.7610782. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 14.76K.

TAXY NETWORK (TAXY) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van TAXY NETWORK naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van TAXY NETWORK naar USD $ -0.0000025874.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van TAXY NETWORK naar USD $ -0.0000021099.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van TAXY NETWORK naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0--
30 dagen$ -0.0000025874-17.53%
60 dagen$ -0.0000021099-14.29%
90 dagen$ 0--

Wat is TAXY NETWORK (TAXY)?

TAXY is a real-world, Web3-powered ride platform that transforms how passengers tip drivers. By scanning a QR code inside the taxi, riders can tip using $TAXY tokens and receive tokens back in return — creating both a reward system and a user-friendly crypto onboarding experience. TAXY promotes zero-commission rides, fair driver rewards, and organic adoption of blockchain through daily transportation.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

TAXY NETWORK (TAXY) hulpbron

Officiële website

TAXY NETWORK Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal TAXY NETWORK (TAXY) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je TAXY NETWORK (TAXY) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor TAXY NETWORK te bekijken.

Bekijk nu de TAXY NETWORK prijsvoorspelling !

TAXY naar lokale valuta's

TAXY NETWORK (TAXY) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van TAXY NETWORK (TAXY) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TAXY token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over TAXY NETWORK (TAXY)

Hoeveel is TAXY NETWORK (TAXY) vandaag waard?
De live TAXY prijs in USD is 0.00001476 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TAXY naar USD prijs?
De huidige prijs van TAXY naar USD is $ 0.00001476. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van TAXY NETWORK?
De marktkapitalisatie van TAXY is $ 14.76K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TAXY?
De circulerende voorraad van TAXY is 999.79M USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TAXY?
TAXY bereikte een ATH-prijs van 0.00002173 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TAXY?
TAXY zag een ATL-prijs van 0.00001396 USD.
Wat is het handelsvolume van TAXY?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TAXY is -- USD.
Zal TAXY dit jaar hoger gaan?
TAXY kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TAXY prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 23:50:22 (UTC+8)

TAXY NETWORK (TAXY) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,627.07
$103,627.07$103,627.07

+0.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,386.49
$3,386.49$3,386.49

-3.44%

Solana logo

Solana

SOL

$159.82
$159.82$159.82

-1.02%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.0905
$1.0905$1.0905

+45.88%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$103,627.07
$103,627.07$103,627.07

+0.43%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,386.49
$3,386.49$3,386.49

-3.44%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2704
$2.2704$2.2704

-0.51%

Solana logo

Solana

SOL

$159.82
$159.82$159.82

-1.02%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16649
$0.16649$0.16649

+1.56%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03159
$0.03159$0.03159

+26.36%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.00916
$0.00916$0.00916

+22.13%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00824
$0.00824$0.00824

+26.76%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2210
$0.2210$0.2210

+342.00%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2360
$0.2360$0.2360

+260.30%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046968
$0.0000000046968$0.0000000046968

+235.43%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008937
$0.000008937$0.000008937

+134.13%

Giggle Fund logo

Giggle Fund

GIGGLE

$176.82
$176.82$176.82

+114.92%