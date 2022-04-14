Tax Income From Fees (TIFF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tax Income From Fees (TIFF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tax Income From Fees (TIFF) Informatie Tax Income From Fees $TIFF is the first token using CVM Solutions Tax Distribution System to fully automate sells, distributions and optimize profits for its holders. Incentivizing holding and compounding holdings to produce a healthy chart and community for longevity. We aim to make a change in this space, developing, deploying in the right ways without the need for shady tactics. The token is a 10% Token2022 with tax extensions.

Tax Income From Fees (TIFF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tax Income From Fees (TIFF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.15K Totale voorraad: $ 929.42M Circulerende voorraad: $ 929.42M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 14.15K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

Tax Income From Fees (TIFF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tax Income From Fees (TIFF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TIFF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TIFF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TIFF begrijpt, kun je de live prijs van TIFF token verkennen!

