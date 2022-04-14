TASS HUB (TASSHUB) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TASS HUB (TASSHUB), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TASS HUB (TASSHUB) Informatie TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for. Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords. $TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem. Officiële website: https://tasshub.com/ Whitepaper: https://www.tasshub.com/whitepaper

TASS HUB (TASSHUB) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TASS HUB (TASSHUB), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Totale voorraad: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M Circulerende voorraad: $ 999.74M $ 999.74M $ 999.74M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Hoogste ooit: $ 0.00720563 $ 0.00720563 $ 0.00720563 Laagste ooit: $ 0.00248236 $ 0.00248236 $ 0.00248236 Huidige prijs: $ 0.00289111 $ 0.00289111 $ 0.00289111 Meer informatie over TASS HUB (TASSHUB) prijs

TASS HUB (TASSHUB) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TASS HUB (TASSHUB) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TASSHUB tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TASSHUB tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TASSHUB begrijpt, kun je de live prijs van TASSHUB token verkennen!

Prijsvoorspelling van TASSHUB Wil je weten waar je TASSHUB naartoe gaat? Onze TASSHUB prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TASSHUB token!

