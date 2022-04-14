Tarot V1 (TAROT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Tarot V1 (TAROT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Tarot V1 (TAROT) Informatie Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards. Tarot is a decentralized lending protocol on Fantom Opera where users can participate as lenders or borrowers in isolated lending pools. Lenders can supply tokens to any lending pool in the Tarot Protocol to earn passive yield without impermanent loss, while borrowers can deposit LP tokens in a lending pool to borrow additional tokens in the token pair. This enables borrowers to leverage their LP tokens for even more LP tokens, allowing for leveraged yield farming and enhanced liquidity providing rewards. Officiële website: https://www.tarot.to Koop nu TAROT!

Tarot V1 (TAROT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Tarot V1 (TAROT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 29.76K $ 29.76K $ 29.76K Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 67.70M $ 67.70M $ 67.70M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 43.96K $ 43.96K $ 43.96K Hoogste ooit: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00043955 $ 0.00043955 $ 0.00043955 Meer informatie over Tarot V1 (TAROT) prijs

Tarot V1 (TAROT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Tarot V1 (TAROT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TAROT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TAROT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TAROT begrijpt, kun je de live prijs van TAROT token verkennen!

Prijsvoorspelling van TAROT Wil je weten waar je TAROT naartoe gaat? Onze TAROT prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TAROT token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!