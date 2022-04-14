TARIFF (TARIFF) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TARIFF (TARIFF), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TARIFF (TARIFF) Informatie Trumps favorite word. "The most beautiful word in the dictionary is Tariff" Tariff is a crypto token with the goal of creating a community that promotes President Trump's agenda especially his plans for using tariffs to replace personal income taxes. We have some innovative ideas for staking like "Operation Flywheel" and with partnerships like Jupiter Exchange and the Meteora M3M3 platform, you can be confident in trading and staking your tokens. Officiële website: https://www.tradetariff.xyz/

TARIFF (TARIFF) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TARIFF (TARIFF), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 55.27K $ 55.27K $ 55.27K Totale voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Circulerende voorraad: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 55.27K $ 55.27K $ 55.27K Hoogste ooit: $ 0.00122091 $ 0.00122091 $ 0.00122091 Laagste ooit: $ 0.00003855 $ 0.00003855 $ 0.00003855 Huidige prijs: $ 0 $ 0 $ 0 Meer informatie over TARIFF (TARIFF) prijs

TARIFF (TARIFF) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TARIFF (TARIFF) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TARIFF tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TARIFF tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TARIFF begrijpt, kun je de live prijs van TARIFF token verkennen!

Prijsvoorspelling van TARIFF Wil je weten waar je TARIFF naartoe gaat? Onze TARIFF prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TARIFF token!

