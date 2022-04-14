Taraswap (TSWAP) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Taraswap (TSWAP), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Taraswap (TSWAP) Informatie Taraswap is first yield-centric DEX and BRIDGE on Taraxa. Swap 2000+ cryptocurrencies directly into Taraxa and explore Mainnet. Uni V3 fork. Trade on-chain and cross-chain directly from taraswap.app. Provide liquidity and participate in farming pools for rewards. Launch your project on taraswap.app and expose yourself to Taraxa Community. Enjoy holders benefits such as revenue share model and token staking. Officiële website: https://www.taraswap.info/ Whitepaper: https://docs.taraswap.info/docs

Taraswap (TSWAP) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Taraswap (TSWAP), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 336.49K $ 336.49K $ 336.49K Totale voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Circulerende voorraad: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 336.49K $ 336.49K $ 336.49K Hoogste ooit: $ 0.01762556 $ 0.01762556 $ 0.01762556 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00033649 $ 0.00033649 $ 0.00033649 Meer informatie over Taraswap (TSWAP) prijs

Taraswap (TSWAP) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Taraswap (TSWAP) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TSWAP tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TSWAP tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TSWAP begrijpt, kun je de live prijs van TSWAP token verkennen!

