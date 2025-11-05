Tapestry AI (TAPS) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00007434 $ 0.00007434 $ 0.00007434 24u laag $ 0.00008291 $ 0.00008291 $ 0.00008291 24u hoog 24u laag $ 0.00007434$ 0.00007434 $ 0.00007434 24u hoog $ 0.00008291$ 0.00008291 $ 0.00008291 Hoogste prijs ooit $ 0.00090307$ 0.00090307 $ 0.00090307 Laagste prijs $ 0.00007287$ 0.00007287 $ 0.00007287 Prijswijziging (1u) -- Prijswijziging (1D) -3.81% Prijswijziging (7D) -17.26% Prijswijziging (7D) -17.26%

Tapestry AI (TAPS) real-time prijs is $0.00007935. De afgelopen 24 uur werd er TAPS verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00007434 en een hoogtepunt van $ 0.00008291, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TAPS hoogste prijs aller tijden is $ 0.00090307, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00007287 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TAPS met -- veranderd in het afgelopen uur, -3.81% in de afgelopen 24 uur en -17.26% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tapestry AI (TAPS) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 39.88K$ 39.88K $ 39.88K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 79.35K$ 79.35K $ 79.35K Circulerende voorraad 502.55M 502.55M 502.55M Totale voorraad 999,982,081.29291 999,982,081.29291 999,982,081.29291

De huidige marktkapitalisatie van Tapestry AI is $ 39.88K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TAPS is 502.55M, met een totale voorraad van 999982081.29291. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 79.35K.