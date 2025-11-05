Taoillium (SN109) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: 24u laag $ 0.684625 24u hoog $ 0.801997 Hoogste prijs ooit $ 1.046 Laagste prijs $ 0.344796 Prijswijziging (1u) +1.19% Prijswijziging (1D) -5.61% Prijswijziging (7D) -13.24%

Taoillium (SN109) real-time prijs is $0.723748. De afgelopen 24 uur werd er SN109 verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.684625 en een hoogtepunt van $ 0.801997, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SN109 hoogste prijs aller tijden is $ 1.046, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.344796 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SN109 met +1.19% veranderd in het afgelopen uur, -5.61% in de afgelopen 24 uur en -13.24% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Taoillium (SN109) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 979.79K Volume (24u) -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 979.79K Circulerende voorraad 1.36M Totale voorraad 1,357,929.097883844

De huidige marktkapitalisatie van Taoillium is $ 979.79K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SN109 is 1.36M, met een totale voorraad van 1357929.097883844. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 979.79K.