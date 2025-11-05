TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00039643 $ 0.00039643 $ 0.00039643 24u laag $ 0.00045727 $ 0.00045727 $ 0.00045727 24u hoog 24u laag $ 0.00039643$ 0.00039643 $ 0.00039643 24u hoog $ 0.00045727$ 0.00045727 $ 0.00045727 Hoogste prijs ooit $ 0.083718$ 0.083718 $ 0.083718 Laagste prijs $ 0.0002818$ 0.0002818 $ 0.0002818 Prijswijziging (1u) +2.43% Prijswijziging (1D) -0.46% Prijswijziging (7D) -8.00% Prijswijziging (7D) -8.00%

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) real-time prijs is $0.00041128. De afgelopen 24 uur werd er TAOCAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00039643 en een hoogtepunt van $ 0.00045727, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TAOCAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.083718, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0002818 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TAOCAT met +2.43% veranderd in het afgelopen uur, -0.46% in de afgelopen 24 uur en -8.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 411.39K$ 411.39K $ 411.39K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 411.39K$ 411.39K $ 411.39K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van TAOCat by Virtuals is $ 411.39K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TAOCAT is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 411.39K.