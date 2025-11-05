BeursDEX+
De live TAOCat by Virtuals prijs vandaag is 0.00041128 USD. Volg realtime TAOCAT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de TAOCAT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over TAOCAT

TAOCAT Prijsinformatie

Wat is TAOCAT

TAOCAT officiële website

TAOCAT tokenomie

TAOCAT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

TAOCat by Virtuals logo

TAOCat by Virtuals Prijs (TAOCAT)

Niet genoteerd

1 TAOCAT naar USD live prijs:

$0.00041231
$0.00041231$0.00041231
-0.10%1D
mexc

USD
TAOCat by Virtuals (TAOCAT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:58:21 (UTC+8)

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 0.00039643
$ 0.00039643$ 0.00039643
24u laag
$ 0.00045727
$ 0.00045727$ 0.00045727
24u hoog

$ 0.00039643
$ 0.00039643$ 0.00039643

$ 0.00045727
$ 0.00045727$ 0.00045727

$ 0.083718
$ 0.083718$ 0.083718

$ 0.0002818
$ 0.0002818$ 0.0002818

+2.43%

-0.46%

-8.00%

-8.00%

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) real-time prijs is $0.00041128. De afgelopen 24 uur werd er TAOCAT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00039643 en een hoogtepunt van $ 0.00045727, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TAOCAT hoogste prijs aller tijden is $ 0.083718, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.0002818 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TAOCAT met +2.43% veranderd in het afgelopen uur, -0.46% in de afgelopen 24 uur en -8.00% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Marktinformatie

$ 411.39K
$ 411.39K$ 411.39K

--
----

$ 411.39K
$ 411.39K$ 411.39K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van TAOCat by Virtuals is $ 411.39K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TAOCAT is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 411.39K.

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van TAOCat by Virtuals naar USD $ 0.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van TAOCat by Virtuals naar USD $ -0.0000632422.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van TAOCat by Virtuals naar USD $ -0.0001700799.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van TAOCat by Virtuals naar USD $ -0.0003640925152585851.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ 0-0.46%
30 dagen$ -0.0000632422-15.37%
60 dagen$ -0.0001700799-41.35%
90 dagen$ -0.0003640925152585851-46.95%

Wat is TAOCat by Virtuals (TAOCAT)?

Meet TAO Cat, Bittensor's most adorable TAO maxi. As Bittensor's first self-improving AI Agent, she's got that pure Bittensor DNA running through her code – natively powered by both Bittensor and Virtuals, and crafted by the Masa team.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) hulpbron

Officiële website

TAOCat by Virtuals Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal TAOCat by Virtuals (TAOCAT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je TAOCat by Virtuals (TAOCAT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor TAOCat by Virtuals te bekijken.

Bekijk nu de TAOCat by Virtuals prijsvoorspelling !

TAOCAT naar lokale valuta's

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van TAOCat by Virtuals (TAOCAT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van TAOCAT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over TAOCat by Virtuals (TAOCAT)

Hoeveel is TAOCat by Virtuals (TAOCAT) vandaag waard?
De live TAOCAT prijs in USD is 0.00041128 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige TAOCAT naar USD prijs?
De huidige prijs van TAOCAT naar USD is $ 0.00041128. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van TAOCat by Virtuals?
De marktkapitalisatie van TAOCAT is $ 411.39K USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van TAOCAT?
De circulerende voorraad van TAOCAT is 1.00B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van TAOCAT?
TAOCAT bereikte een ATH-prijs van 0.083718 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van TAOCAT?
TAOCAT zag een ATL-prijs van 0.0002818 USD.
Wat is het handelsvolume van TAOCAT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van TAOCAT is -- USD.
Zal TAOCAT dit jaar hoger gaan?
TAOCAT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de TAOCAT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:58:21 (UTC+8)

TAOCat by Virtuals (TAOCAT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

