Tanuki (TANUKI) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0 $ 0 $ 0 24u laag $ 0 $ 0 $ 0 24u hoog 24u laag $ 0$ 0 $ 0 24u hoog $ 0$ 0 $ 0 Hoogste prijs ooit $ 0.00379147$ 0.00379147 $ 0.00379147 Laagste prijs $ 0$ 0 $ 0 Prijswijziging (1u) +0.05% Prijswijziging (1D) -3.00% Prijswijziging (7D) -14.74% Prijswijziging (7D) -14.74%

Tanuki (TANUKI) real-time prijs is --. De afgelopen 24 uur werd er TANUKI verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0 en een hoogtepunt van $ 0, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TANUKI hoogste prijs aller tijden is $ 0.00379147, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TANUKI met +0.05% veranderd in het afgelopen uur, -3.00% in de afgelopen 24 uur en -14.74% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tanuki (TANUKI) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 33.74K$ 33.74K $ 33.74K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 33.74K$ 33.74K $ 33.74K Circulerende voorraad 1.00B 1.00B 1.00B Totale voorraad 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Tanuki is $ 33.74K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TANUKI is 1.00B, met een totale voorraad van 1000000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 33.74K.