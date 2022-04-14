TaleCraft (CRAFT) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in TaleCraft (CRAFT), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

TaleCraft (CRAFT) Informatie The First Crafting Game on Avalanche TaleCraft is a PVP, play-to-earn card board game, driven by a unique mint and craft mechanic, where players grow more powerful through gamified NFT alchemy. Elemental base cards are sold weekly, allowing only the most skilled alchemists to thrive and progress in this medieval metaverse. All NFT holders will receive AVAX yield generated by the game ecosystem, rewarding the most loyal and skilled holders. Officiële website: https://talecraft.io/

TaleCraft (CRAFT) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TaleCraft (CRAFT), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 14.47K $ 14.47K $ 14.47K Totale voorraad: $ 30.00M $ 30.00M $ 30.00M Circulerende voorraad: $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 61.94K $ 61.94K $ 61.94K Hoogste ooit: $ 16.6 $ 16.6 $ 16.6 Laagste ooit: $ 0.00091571 $ 0.00091571 $ 0.00091571 Huidige prijs: $ 0.00206309 $ 0.00206309 $ 0.00206309 Meer informatie over TaleCraft (CRAFT) prijs

TaleCraft (CRAFT) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TaleCraft (CRAFT) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal CRAFT tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel CRAFT tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van CRAFT begrijpt, kun je de live prijs van CRAFT token verkennen!

