Taki Games (TAKI) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Taki Games (TAKI), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Taki Games (TAKI) Informatie Taki Games is building the Web3 Zynga: A player-owned Web3 mobile gaming network offering a variety of engaging, free-to-play games including “Bored Button”, “Mom’s Kitchen”, and many more fun, interactive games where players can earn tangible rewards. Taki Games offers a market-leading deflationary tokenomics model - “Takinomics” - that enables players to become owners. Players benefit from growth of the gaming network, receiving rewards in the form of gift cards or the TAKI token. This approach not only enhances the gaming experience but also empowers players in the digital economy. Taki Games is building the Web3 Zynga: A player-owned Web3 mobile gaming network offering a variety of engaging, free-to-play games including “Bored Button”, “Mom’s Kitchen”, and many more fun, interactive games where players can earn tangible rewards. Taki Games offers a market-leading deflationary tokenomics model - “Takinomics” - that enables players to become owners. Players benefit from growth of the gaming network, receiving rewards in the form of gift cards or the TAKI token. This approach not only enhances the gaming experience but also empowers players in the digital economy. Officiële website: https://www.takigames.io/ Whitepaper: https://wiki.takigames.io/taki-games/overview Koop nu TAKI!

Taki Games (TAKI) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Taki Games (TAKI), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 224.25K $ 224.25K $ 224.25K Totale voorraad: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Circulerende voorraad: $ 1.17B $ 1.17B $ 1.17B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 574.58K $ 574.58K $ 574.58K Hoogste ooit: $ 0.294838 $ 0.294838 $ 0.294838 Laagste ooit: $ 0.00012964 $ 0.00012964 $ 0.00012964 Huidige prijs: $ 0.00019153 $ 0.00019153 $ 0.00019153 Meer informatie over Taki Games (TAKI) prijs

Taki Games (TAKI) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Taki Games (TAKI) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TAKI tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TAKI tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TAKI begrijpt, kun je de live prijs van TAKI token verkennen!

Prijsvoorspelling van TAKI Wil je weten waar je TAKI naartoe gaat? Onze TAKI prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TAKI token!

Waarom zou je voor MEXC kiezen? MEXC is een van de grootste cryptobeurzen ter wereld en wordt vertrouwd door miljoenen gebruikers wereldwijd. Of je nu een beginner of een professional bent: MEXC is de makkelijkste manier om met crypto te beginnen. Meer dan 4.000 handelsparen op de spot- en futuresmarkten Snelste tokennoteringen onder CEX's #1 liquiditeit in de hele sector De laagste tarieven, ondersteund door 24/7 klantenservice 100%+ transparantie over tokenreserves voor gebruikersfondsen Zeer lage toetredingsdrempels: koop crypto met slechts 1 USDT

Koop crypto met slechts 1 USDT : De makkelijkste weg naar crypto! Koop nu!