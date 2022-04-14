Taitiko (TTG) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Taitiko (TTG), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Taitiko (TTG) Informatie Taitiko is more than a game. It's a brand, a movement, and a New Era of Play. Represented by our unique token in the Web3 ecosystem, Taitiko transcends mere entertainment. Our token serves a multifaceted purpose—bridging the digital and physical realms. As a pioneering force in the gaming world, Taitiko offers users the opportunity to participate in a thriving community where play and innovation converge. Our token isn't just a currency; it's a gateway to exclusive experiences, unique in-game assets, and various surprises that enhance the overall gaming journey. With Taitiko, users can enjoy seamless transactions, engage in decentralized governance, and unlock exciting new features. As we continue to evolve, the Taitiko token will remain at the heart of our mission, propelling us into an era where gaming, technology, and culture intersect like never before. Officiële website: https://www.taitiko.com/

Taitiko (TTG) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Taitiko (TTG), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 266.75K $ 266.75K $ 266.75K Totale voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Circulerende voorraad: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 266.75K $ 266.75K $ 266.75K Hoogste ooit: $ 0.00716186 $ 0.00716186 $ 0.00716186 Laagste ooit: $ 0 $ 0 $ 0 Huidige prijs: $ 0.00026672 $ 0.00026672 $ 0.00026672 Meer informatie over Taitiko (TTG) prijs

Taitiko (TTG) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Taitiko (TTG) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TTG tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TTG tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TTG begrijpt, kun je de live prijs van TTG token verkennen!

Prijsvoorspelling van TTG Wil je weten waar je TTG naartoe gaat? Onze TTG prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van TTG token!

