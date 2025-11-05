Tairon (TAIRO) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 0.00284572 $ 0.00284572 $ 0.00284572 24u laag $ 0.00465776 $ 0.00465776 $ 0.00465776 24u hoog 24u laag $ 0.00284572$ 0.00284572 $ 0.00284572 24u hoog $ 0.00465776$ 0.00465776 $ 0.00465776 Hoogste prijs ooit $ 0.258846$ 0.258846 $ 0.258846 Laagste prijs $ 0.00284572$ 0.00284572 $ 0.00284572 Prijswijziging (1u) -3.08% Prijswijziging (1D) -36.49% Prijswijziging (7D) -55.41% Prijswijziging (7D) -55.41%

Tairon (TAIRO) real-time prijs is $0.00290863. De afgelopen 24 uur werd er TAIRO verhandeld tussen een laagtepunt van $ 0.00284572 en een hoogtepunt van $ 0.00465776, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De TAIRO hoogste prijs aller tijden is $ 0.258846, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 0.00284572 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is TAIRO met -3.08% veranderd in het afgelopen uur, -36.49% in de afgelopen 24 uur en -55.41% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

Tairon (TAIRO) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 145.41K$ 145.41K $ 145.41K Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 290.82K$ 290.82K $ 290.82K Circulerende voorraad 50.00M 50.00M 50.00M Totale voorraad 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

De huidige marktkapitalisatie van Tairon is $ 145.41K, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van TAIRO is 50.00M, met een totale voorraad van 100000000.0. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 290.82K.