TAGGR (TAGGR) Informatie TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity TAGGR is a public good, a mix of forums & blogs, where users write posts, upload pics, engage with others, or just use it as their blog. The differentiators: - Content is immutable to others (only the content creator can modify or delete) - Users govern all code changes via voting - 100% autonomous. It generates revenues from user activity and uses part of these funds to auto-top up with cycles. As it is now without any upgrade or devs it can run as long as IC runs and there is user activity Officiële website: https://taggr.network/ Whitepaper: https://taggr.network/#/whitepaper Koop nu TAGGR!

TAGGR (TAGGR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor TAGGR (TAGGR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 246.18K $ 246.18K $ 246.18K Totale voorraad: $ 320.18K $ 320.18K $ 320.18K Circulerende voorraad: $ 313.97K $ 313.97K $ 313.97K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 251.04K $ 251.04K $ 251.04K Hoogste ooit: $ 50.26 $ 50.26 $ 50.26 Laagste ooit: $ 0.426645 $ 0.426645 $ 0.426645 Huidige prijs: $ 0.784068 $ 0.784068 $ 0.784068 Meer informatie over TAGGR (TAGGR) prijs

TAGGR (TAGGR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van TAGGR (TAGGR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal TAGGR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel TAGGR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van TAGGR begrijpt, kun je de live prijs van TAGGR token verkennen!

