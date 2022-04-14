SZAR (SZAR) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in SZAR (SZAR), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

SZAR (SZAR) Informatie SZAR is a memecoin issued on the KASPA network using the KRC20 standard, designed to fill the gap in the KASPA ecosystem's blockchain gaming sector. The project follows the principle of equal opportunity and integrates deeply with gaming. With features such as a fair launch with 0% presale and no airdrops, multiple games and a rich, immersive narrative - it has quickly gained popularity across the KRC20 community. Officiële website: https://szar.ourosociety.com/ Whitepaper: https://szar.ourosociety.com/SZAR%20WHITE%20PAPER%20LAUNCH.pdf

SZAR (SZAR) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor SZAR (SZAR), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 13.38K Totale voorraad: $ 88.00B Circulerende voorraad: $ 88.00B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 13.38K Hoogste ooit: $ 0 Laagste ooit: $ 0 Huidige prijs: $ 0

SZAR (SZAR) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van SZAR (SZAR) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SZAR tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SZAR tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SZAR begrijpt, kun je de live prijs van SZAR token verkennen!

Prijsvoorspelling van SZAR Wil je weten waar je SZAR naartoe gaat? Onze SZAR prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SZAR token!

