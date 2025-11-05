syrupUSDT (SYRUPUSDT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik: $ 1.099 $ 1.099 $ 1.099 24u laag $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 24u hoog 24u laag $ 1.099$ 1.099 $ 1.099 24u hoog $ 1.1$ 1.1 $ 1.1 Hoogste prijs ooit $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Laagste prijs $ 1.093$ 1.093 $ 1.093 Prijswijziging (1u) +0.03% Prijswijziging (1D) +0.13% Prijswijziging (7D) +0.12% Prijswijziging (7D) +0.12%

syrupUSDT (SYRUPUSDT) real-time prijs is $1.1. De afgelopen 24 uur werd er SYRUPUSDT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.099 en een hoogtepunt van $ 1.1, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SYRUPUSDT hoogste prijs aller tijden is $ 1.11, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.093 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SYRUPUSDT met +0.03% veranderd in het afgelopen uur, +0.13% in de afgelopen 24 uur en +0.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Marktinformatie

Marktkapitalisatie $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Volume (24u) ---- -- Volledig verwaterde marktkapitalisatie $ 1.32B$ 1.32B $ 1.32B Circulerende voorraad 1.20B 1.20B 1.20B Totale voorraad 1,197,728,159.820728 1,197,728,159.820728 1,197,728,159.820728

De huidige marktkapitalisatie van syrupUSDT is $ 1.32B, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SYRUPUSDT is 1.20B, met een totale voorraad van 1197728159.820728. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.32B.