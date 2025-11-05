BeursDEX+
Koop cryptoMarktenSpotFutures500XEarnEvenementen
Meer
De live syrupUSDT prijs vandaag is 1.1 USD. Volg realtime SYRUPUSDT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SYRUPUSDT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.De live syrupUSDT prijs vandaag is 1.1 USD. Volg realtime SYRUPUSDT naar USD prijsupdates, live grafieken, marktkapitalisatie, 24-uurs volume en meer. Verken de SYRUPUSDT prijstrend nu eenvoudig bij MEXC.

Meer over SYRUPUSDT

SYRUPUSDT Prijsinformatie

Wat is SYRUPUSDT

SYRUPUSDT officiële website

SYRUPUSDT tokenomie

SYRUPUSDT Prijsvoorspelling

Verdien

Airdrop+

Nieuws

Blog

Leren

syrupUSDT logo

syrupUSDT Prijs (SYRUPUSDT)

Niet genoteerd

1 SYRUPUSDT naar USD live prijs:

$1.1
$1.1$1.1
+0.10%1D
mexc
Deze tokengegevens zijn afkomstig van derden. MEXC fungeert uitsluitend als informatie-aggregator. Ontdek andere genoteerde tokens op de MEXC Spotmarkt!
USD
syrupUSDT (SYRUPUSDT) live prijsgrafiek
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:57:50 (UTC+8)

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Prijsinformatie (USD)

24-uurs prijswijzigingsbereik:
$ 1.099
$ 1.099$ 1.099
24u laag
$ 1.1
$ 1.1$ 1.1
24u hoog

$ 1.099
$ 1.099$ 1.099

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.093
$ 1.093$ 1.093

+0.03%

+0.13%

+0.12%

+0.12%

syrupUSDT (SYRUPUSDT) real-time prijs is $1.1. De afgelopen 24 uur werd er SYRUPUSDT verhandeld tussen een laagtepunt van $ 1.099 en een hoogtepunt van $ 1.1, wat wijst op een actieve marktvolatiliteit. De SYRUPUSDT hoogste prijs aller tijden is $ 1.11, terwijl de laagste prijs aller tijden $ 1.093 is .

Wat betreft de prestaties op korte termijn: is SYRUPUSDT met +0.03% veranderd in het afgelopen uur, +0.13% in de afgelopen 24 uur en +0.12% in de afgelopen 7 dagen. Zo krijg je snel een overzicht van de laatste prijstrends en marktdynamiek op MEXC.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Marktinformatie

$ 1.32B
$ 1.32B$ 1.32B

--
----

$ 1.32B
$ 1.32B$ 1.32B

1.20B
1.20B 1.20B

1,197,728,159.820728
1,197,728,159.820728 1,197,728,159.820728

De huidige marktkapitalisatie van syrupUSDT is $ 1.32B, met een handelsvolume van -- in de afgelopen 24 uur. De circulerende voorraad van SYRUPUSDT is 1.20B, met een totale voorraad van 1197728159.820728. De volledig verwaterde waardering (FDV) is $ 1.32B.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Prijsgeschiedenis USD

Vandaag is de prijswijziging van syrupUSDT naar USD $ +0.00146799.
In de afgelopen 30 dagen is de prijswijziging van syrupUSDT naar USD $ +0.0044060500.
In de afgelopen 60 dagen is de prijswijziging van syrupUSDT naar USD $ 0.
In de afgelopen 90 dagen is de prijswijziging van syrupUSDT naar USD $ 0.

PeriodeWijzigen (USD)Wijzigen (%)
Vandaag$ +0.00146799+0.13%
30 dagen$ +0.0044060500+0.40%
60 dagen$ 0--
90 dagen$ 0--

Wat is syrupUSDT (SYRUPUSDT)?

syrupUSDT is a yield-bearing USDT asset, powered by Maple Finance, the largest onchain asset manager with over $4B AUM. The yield is generated from overcollateralized lending to institutional borrowers, allowing Maple to provide consistent high yield and short-term liquidity for users.

syrupUSDT is part of Maple's syrupUSD product offering, bolstering over $3B in AUM and being integrated across top DeFi protocols and exchanges.

MEXC is een toonaangevende cryptobeurs die wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen gebruikers wereldwijd. Het platform staat bekend om de grootste selectie aan tokens, de snelste nieuwste tokennoteringen en de laagste handelskosten op de markt. Word nu lid van MEXC en profiteer van uitstekende liquiditeit en de scherpste handelskosten.

syrupUSDT (SYRUPUSDT) hulpbron

Officiële website

syrupUSDT Prijsvoorspelling (USD)

Hoeveel zal syrupUSDT (SYRUPUSDT) USD morgen, volgende week of volgende maand waard zijn? Wat zouden je syrupUSDT (SYRUPUSDT) assets waard kunnen zijn in 2025, 2026, 2027, 2028 - of zelfs over 10 of 20 jaar? Gebruik onze prijsvoorspellingstool om zowel kortetermijn- als langetermijnprognoses voor syrupUSDT te bekijken.

Bekijk nu de syrupUSDT prijsvoorspelling !

SYRUPUSDT naar lokale valuta's

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Tokenomie

Inzicht in de tokenomie van syrupUSDT (SYRUPUSDT) kan een dieper inzicht verschaffen in de langetermijnwaarde en het groeipotentieel ervan. Tokenomie toont de kernstructuur van de economie van een project, van de manier waarop tokens worden gedistribueerd tot de manier waarop de voorraad wordt beheerd. Ontdek nu alles over de uitgebreide tokenomie van SYRUPUSDT token !

Mensen vragen ook: Andere vragen over syrupUSDT (SYRUPUSDT)

Hoeveel is syrupUSDT (SYRUPUSDT) vandaag waard?
De live SYRUPUSDT prijs in USD is 1.1 USD en wordt in realtime bijgewerkt met de meest recente marktgegevens.
Wat is de huidige SYRUPUSDT naar USD prijs?
De huidige prijs van SYRUPUSDT naar USD is $ 1.1. Bekijk MEXC Converter voor een nauwkeurige conversie van tokens.
Wat is de marktkapitalisatie van syrupUSDT?
De marktkapitalisatie van SYRUPUSDT is $ 1.32B USD. Marktkapitalisatie = huidige prijs × circulerende voorraad. Het geeft de totale marktwaarde en rangschikking van het token aan.
Wat is de circulerende voorraad van SYRUPUSDT?
De circulerende voorraad van SYRUPUSDT is 1.20B USD.
Wat was de all-time high (ATH) prijs van SYRUPUSDT?
SYRUPUSDT bereikte een ATH-prijs van 1.11 USD.
Wat was de laagste prijs ooit (ATL) van SYRUPUSDT?
SYRUPUSDT zag een ATL-prijs van 1.093 USD.
Wat is het handelsvolume van SYRUPUSDT?
Het actuele 24‑uurs handelsvolume van SYRUPUSDT is -- USD.
Zal SYRUPUSDT dit jaar hoger gaan?
SYRUPUSDT kan dit jaar hoger uitvallen, afhankelijk van de marktomstandigheden en projectontwikkelingen. Bekijk de SYRUPUSDT prijsvoorspelling voor een meer diepgaande analyse.
Pagina laatst bijgewerkt: 2025-11-05 21:57:50 (UTC+8)

syrupUSDT (SYRUPUSDT) Belangrijke updates uit de sector

Tijd (UTC+8)TypeInformatie
11-05 17:18:00Industrie-updates
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00On-chain gegevens
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Industrie-updates
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Industrie-updates
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Industrie-updates
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Industrie-updates
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Disclaimer

De prijzen van cryptocurrency's zijn onderhevig aan hoge marktrisico's en prijsvolatiliteit. Investeer alleen in projecten en producten die je goed kent en waarvan je de risico's begrijpt. Denk goed na over je beleggingservaring, financiële situatie, beleggingsdoelen en risicotolerantie, en raadpleeg een onafhankelijke financieel adviseur voordat je belegt. Dit materiaal is niet bedoeld als financieel advies. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. De waarde van je belegging kan zowel stijgen als dalen, en je krijgt mogelijk niet je oorspronkelijke beleggingsbedrag terug. Je bent zelf verantwoordelijk voor je beleggingsbeslissingen. MEXC is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die je lijdt. Voor meer informatie verwijzen we je naar onze Gebruiksvoorwaarden en Risicowaarschuwing. Houd er ook rekening mee dat de gegevens over de hierboven genoemde cryptocurrency (zoals de actuele prijs) zijn gebaseerd op informatie van derden. Deze gegevens worden aan je aangeboden 'zoals ze zijn' en zijn alleen voor informatieve doeleinden, zonder enige garanties. Links naar externe websites vallen ook niet onder de controle van MEXC. MEXC is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van deze externe websites en hun inhoud.

POPULAIR

Momenteel populaire cryptocurrency's die veel marktaandacht krijgen

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,918.39
$102,918.39$102,918.39

-0.25%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.00
$3,359.00$3,359.00

-4.22%

Solana logo

Solana

SOL

$159.09
$159.09$159.09

-1.48%

USDCoin logo

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

Momentum logo

Momentum

MMT

$1.1090
$1.1090$1.1090

+48.36%

TOPvolume

De cryptocurrency's met het hoogste handelsvolume

Bitcoin logo

Bitcoin

BTC

$102,918.39
$102,918.39$102,918.39

-0.25%

Ethereum logo

Ethereum

ETH

$3,359.00
$3,359.00$3,359.00

-4.22%

Solana logo

Solana

SOL

$159.09
$159.09$159.09

-1.48%

XRP logo

XRP

XRP

$2.2637
$2.2637$2.2637

-0.80%

DOGE logo

DOGE

DOGE

$0.16530
$0.16530$0.16530

+0.83%

Nieuw toegevoegd

Onlangs genoteerde cryptocurrency's die beschikbaar zijn voor handel

UnifAI logo

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

SN64 logo

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logo

Sentism

SENTIS

$0.03890
$0.03890$0.03890

+55.60%

MemeMarket logo

MemeMarket

MFUN

$0.01302
$0.01302$0.01302

+73.60%

Backstage logo

Backstage

BKS

$0.00585
$0.00585$0.00585

-10.00%

Topstijgers

De beste cryptopumps van vandaag

Intuition logo

Intuition

TRUST

$0.2327
$0.2327$0.2327

+365.40%

PlayMindProtocol logo

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06000
$0.06000$0.06000

+291.13%

Datasoul logo

Datasoul

DATASOUL

$0.0000000046584
$0.0000000046584$0.0000000046584

+232.69%

JUICY logo

JUICY

JUICY

$0.2143
$0.2143$0.2143

+227.17%

NexAIPhone logo

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0.000008981
$0.000008981$0.000008981

+135.28%