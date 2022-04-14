syrupUSDC (SYRUPUSDC) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in syrupUSDC (SYRUPUSDC), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

syrupUSDC (SYRUPUSDC) Informatie SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities. Officiële website: https://maple.finance/

syrupUSDC (SYRUPUSDC) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor syrupUSDC (SYRUPUSDC), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B Totale voorraad: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B Circulerende voorraad: $ 1.01B $ 1.01B $ 1.01B FDV (volledig verwaterde waardering): $ 1.13B $ 1.13B $ 1.13B Hoogste ooit: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Laagste ooit: $ 1.055 $ 1.055 $ 1.055 Huidige prijs: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 Meer informatie over syrupUSDC (SYRUPUSDC) prijs

syrupUSDC (SYRUPUSDC) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van syrupUSDC (SYRUPUSDC) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SYRUPUSDC tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SYRUPUSDC tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SYRUPUSDC begrijpt, kun je de live prijs van SYRUPUSDC token verkennen!

