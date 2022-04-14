Syrax AI (SYRAX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Syrax AI (SYRAX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Syrax AI (SYRAX) Informatie Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading. Officiële website: https://www.syrax.ai/ Whitepaper: https://docs.syrax.ai/getting-started/introduction

Syrax AI (SYRAX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Syrax AI (SYRAX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M Totale voorraad: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Circulerende voorraad: $ 40.82M $ 40.82M $ 40.82M FDV (volledig verwaterde waardering): $ 10.33M $ 10.33M $ 10.33M Hoogste ooit: $ 0.183403 $ 0.183403 $ 0.183403 Laagste ooit: $ 0.0450678 $ 0.0450678 $ 0.0450678 Huidige prijs: $ 0.10327 $ 0.10327 $ 0.10327 Meer informatie over Syrax AI (SYRAX) prijs

Syrax AI (SYRAX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Syrax AI (SYRAX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal SYRAX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel SYRAX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van SYRAX begrijpt, kun je de live prijs van SYRAX token verkennen!

Prijsvoorspelling van SYRAX Wil je weten waar je SYRAX naartoe gaat? Onze SYRAX prijsvoorspellingspagina combineert marktsentiment, historische trends en technische indicatoren om een vooruitblik te geven. Bekijk nu de prijsvoorspelling van SYRAX token!

