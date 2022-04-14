Synthetix USDx (USDX) Tokenomie Ontdek belangrijke inzichten in Synthetix USDx (USDX), inclusief de tokenvoorraad, het distributiemodel en realtime marktgegevens. Valuta USD

Synthetix USDx (USDX) Informatie Synthetix provides liquidity infrastructure for perps trading platforms. Users can deposit various assets to provide liquidity to markets that are build on the Synthetix Core system. Integrators build trading frontends and novel derivatives like leveraged tokens and automated trading strategies on top of Synthetix infrastructure to provide their users access to various trading products. Synthetix has live deployments on Ethereum, Base, Optimism, and Arbitrum. Officiële website: https://www.synthetix.io

Synthetix USDx (USDX) Tokenomieen prijsanalyse Ontdek belangrijke tokenomie- en prijsgegevens voor Synthetix USDx (USDX), inclusief marktkapitalisatie, leveringsdetails, FDV en prijsgeschiedenis. Krijg in één oogopslag inzicht in de huidige waarde en marktpositie van het token. Marktkapitalisatie: $ 260.85K $ 260.85K $ 260.85K Totale voorraad: $ 278.79K $ 278.79K $ 278.79K Circulerende voorraad: $ 278.79K $ 278.79K $ 278.79K FDV (volledig verwaterde waardering): $ 260.85K $ 260.85K $ 260.85K Hoogste ooit: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 Laagste ooit: $ 0.62038 $ 0.62038 $ 0.62038 Huidige prijs: $ 0.93563 $ 0.93563 $ 0.93563 Meer informatie over Synthetix USDx (USDX) prijs

Synthetix USDx (USDX) Tokenomie: Belangrijke statistieken uitgelegd en use cases Inzicht in de tokenomie van Synthetix USDx (USDX) is essentieel voor het analyseren van de waarde, duurzaamheid en het potentieel op lange termijn. Kerncijfers en hoe ze worden berekend: Totale voorraad: Het maximum aantal USDX tokens dat ooit is of zal worden aangemaakt. Circulerende voorraad: Het aantal tokens dat momenteel op de markt beschikbaar is en in publieke handen is. Maximale voorraad: De harde limiet op hoeveel USDX tokens er in totaal kunnen bestaan. FDV (volledig verwaterde waardering): Berekend als huidige prijs × maximale voorraad. Geeft een prognose van de totale marktkapitalisatie als alle tokens in omloop zijn. Inflatiepercentage: Geeft weer hoe snel nieuwe tokens worden geïntroduceerd, wat van invloed is op de schaarste en de prijsbeweging op de lange termijn. Waarom zijn deze statistieken belangrijk voor traders? Hoog circulerende voorraad = grotere liquiditeit. Beperkt max. voorraad + lage inflatie = potentieel voor prijsstijging op lange termijn. Transparante tokenverdeling = meer vertrouwen in het project en minder risico op gecentraliseerde controle. Hoge FDV met lage huidige marktkapitalisatie = mogelijke overwaarderingssignalen. Nu je de tokenomie van USDX begrijpt, kun je de live prijs van USDX token verkennen!

